Desconfianza ciudadana complica el Censo Nacional 2025 en Arequipa: 250 censistas renuncian

El Censo Nacional 2025 enfrenta serias dificultades en Arequipa debido a la negativa de algunos ciudadanos a participar en el proceso. Esta resistencia generó complicaciones logísticas y afectó el cumplimiento de la cobertura prevista.

Aunque no se reportaron agresiones ni incidentes graves, la percepción de que el operativo tiene fines políticos llevó a varios vecinos a rechazar a los empadronadores, lo que impacta en los resultados del censo y en la planificación nacional.

Existe desconfianza ciudadana hacia los censos. Foto: INEI





Resistencia ciudadana y renuncias masivas

La negativa de un sector de la población a brindar información provocó que más de 250 censistas renuncien en la región, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta resistencia también afecta las metas previstas: hasta la fecha, se censaron 132.000 viviendas de las 136.000 proyectadas y 237.000 personas frente a las 314.000 planificadas.

De acuerdo con la entidad, el principal obstáculo es la percepción equivocada de que el censo tiene connotaciones políticas. “La población tiene que entender que el censo no es una actividad política, es una actividad cívica, que se hace en todos los países cada 10 años”, afirmó Silvia Pacheco, coordinadora del INEI en Arequipa.

Medidas para garantizar la cobertura censal

Para contrarrestar la desconfianza, el INEI anunció capacitaciones especiales para comisarios policiales, quienes intervendrán en casos donde los ciudadanos presenten dudas o temores. Además, se implementará un sistema de autocenso mediante código QR, disponible hasta el 31 de octubre, para quienes rechacen recibir a los empadronadores.

Los censistas, que portan chalecos morados, gorras, morrales grises y fotocheck con código QR, no ingresarán a los domicilios y realizarán la entrevista desde la puerta para garantizar la seguridad. El operativo nacional contará con el acompañamiento de la Policía Nacional y serenazgo en zonas vulnerables.

Importancia del censo para el país

El Censo Nacional 2025, que empezó el 4 de agosto, busca actualizar los datos demográficos, sociales y económicos del Perú. Esta información permitirá planificar políticas públicas en áreas clave como salud, educación y vivienda. El INEI reitera que la colaboración ciudadana es fundamental para lograr una cobertura completa y cifras representativas de la realidad nacional.