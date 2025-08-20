Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 8 horas, según informó la sucursal.

Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas este 21 y 22 de agosto. Además, la empresa pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.

Corte de luz programado en Arequipa: los horarios y distritos afectados

Corte de luz Arequipa: 21 de agosto

Distrito de Cerro Colorado

Horario: 8.00 a 16.00 horas

8.00 a 16.00 horas Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores.

Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores. Zonas afectadas: Villa El Salvador Zona A, B, Mercado mayorista zona A, Villa San juan.

Corte de luz Arequipa: 22 de agosto

Distrito de Majes

Horario: 7.00 a 15.00 horas

7.00 a 15.00 horas Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.

Mantenimiento de redes de media tensión. Zonas afectadas: Asentamiento D1, D4 parcela.

Distrito de Mejía

Horario: 7.30 a 15.30 horas

7.30 a 15.30 horas Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.

Mantenimiento de redes de media tensión. Zonas afectadas: Guilardi, Las Casuarinas, Las Casuarinas II.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

