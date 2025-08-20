Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas este 21 y 22 de agosto
Seal programó cortes de luz en diferentes sectores de región de Arequipa debido a obras de mantenimiento en sus redes. Estas interrupciones podrían durar hasta 8 horas.
- Arequipa: INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad en operativos del Censo 2025 ante negativa de la población
- Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 8 horas, según informó la sucursal.
Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas este 21 y 22 de agosto. Además, la empresa pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.
PUEDES VER: Arequipa: INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad en operativos del Censo 2025 ante negativa de la población
Corte de luz programado en Arequipa: los horarios y distritos afectados
Corte de luz Arequipa: 21 de agosto
Distrito de Cerro Colorado
- Horario: 8.00 a 16.00 horas
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores.
- Zonas afectadas: Villa El Salvador Zona A, B, Mercado mayorista zona A, Villa San juan.
Corte de luz Arequipa: 22 de agosto
Distrito de Majes
- Horario: 7.00 a 15.00 horas
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.
- Zonas afectadas: Asentamiento D1, D4 parcela.
Distrito de Mejía
- Horario: 7.30 a 15.30 horas
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.
- Zonas afectadas: Guilardi, Las Casuarinas, Las Casuarinas II.
PUEDES VER: Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.