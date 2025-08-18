James Arias, de 42 años, es señalado como el responsable de asesinar a su cuñado en un intento de feminicidio contra su pareja. El hecho ocurrió durante una discusión en el cuarto piso de un edificio en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la región de Arequipa.

El acusado, quien se desempeña como vigilante en la zona, fue intervenido por los efectivos policiales en el marco de las investigaciones que se realizan en torno al caso. De acuerdo con el reporte policial, el vigilante tenía intención de atacar a su pareja. No obstante, fue el hermano de la mujer, quien la defendió.

Hombre asesina a su cuñado tras discusión con su pareja

Durante la madrugada de este lunes 18 de agosto, el homicida identificado como James Arias estuvo discutiendo con su pareja Jeanet C. (25). Tras ello, el sujeto habría disparado contra la mujer, pero fue el cuñado del acusado quien defendió a su hermana. Por ello, la víctima recibió el impacto de bala, lo que terminó ocasionando su muerte.

Tras lo sucedido, los vecinos de la zona alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acudieron a la vivienda, en donde se reportó el crimen. El acusado fue detenido por las autoridades. En tanto, la mujer fue trasladada al Hospital Honorio Delgado, pues resultó herida por impacto de bala.

Al cierre de esta nota, el acusado permanece detenido en la comisaría del sector mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. En tanto, la mujer herida de bala continúa recuperándose en el centro médico Honorio Delgado.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

