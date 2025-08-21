HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

Caja Arequipa celebra hito histórico: 10 mil millones de soles en colocaciones

Autoridades locales acompañaron esta celebración de la entidad financiera 

Caja Arequipa celebró un hito en el crecimiento financiero de la institución. Fuente: Difusión
Caja Arequipa celebró un hito en el crecimiento financiero de la institución. Fuente: Difusión

En una ceremonia marcada por el orgullo y la emotividad, Caja Arequipa celebró haber alcanzado los 10 mil millones de soles en colocaciones, un hito que representa no solo el crecimiento financiero de la institución, sino también la consolidación de su propósito social en todo el Perú.

Durante el evento, se destacó que este logro es resultado de la disciplina, la cultura de servicio y la metodología crediticia de la entidad. Se resaltó además que los equipos de campo son “el corazón de nuestra propuesta de valor”, ya que su labor en zonas donde la banca tradicional no llega ha permitido fortalecer la cartera MYPE y mantener la cercanía con los clientes.

Placa conmemorativa

El momento central de la noche estuvo marcado por la develación de una placa conmemorativa, en presencia del alcalde provincial de Arequipa y presidente de la Junta General de Accionistas de Caja Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, junto al vicepresidente del directorio, Pablo Manrique Oroza. El reconocimiento destacó que este hito constituye “un logro histórico en las microfinanzas peruanas” y reflejo del esfuerzo colectivo de una institución que nació en Arequipa y que hoy transforma vidas en todo el país.

El alcalde subrayó la importancia de este resultado para la ciudad en el marco de su 485 aniversario. Recordó que Caja Arequipa “es de los arequipeños” y que ha entregado cerca de 200 millones de soles en utilidades a la municipalidad, lo que demuestra su impacto no solo financiero, sino también social. La Municipalidad Provincial otorgó a la entidad un diploma y una medalla de plata en reconocimiento a su trayectoria.

En la ceremonia también se rindió homenaje a Wilber Dongo Díaz, gerente central de Créditos, por su contribución al desarrollo y consolidación de la institución como líder de las microfinanzas en el país.

El acto selló una jornada que reafirmó el compromiso de Caja Arequipa con la inclusión financiera, la competitividad de los emprendedores y el bienestar de las familias peruanas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

