Sociedad

Estudiantes de San Marcos protestan contra cobros por segunda carrera y cambios en admisión: "Por los derechos no se mendiga"

Rechazan la nueva tarifa de S/1.000 para postular a una segunda carrera y exigen la eliminación de nuevas reformas. Además, piden mejoras en bienestar universitario y el archivo de denuncias contra dirigentes estudiantiles de San Marcos.

Protesta en San Marcos moviliza a estudiantes frente al rectorado
Protesta en San Marcos moviliza a estudiantes frente al rectorado | Composición LR | Difusión

La comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició movilzaciones este miércoles 20 de agosto en la Ciudad Universitaria. Convocados por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), decenas de estudiantes realizaron un banderolazo y plantón frente al comedor universitario y el rectorado, respectivamente, para expresar su rechazo a las recientes modificaciones en el reglamento de admisión.

La movilización se centró principalmente en exigir la anulación de los cobros implementados para postular a una segunda carrera, además de la derogación de los artículos recientemente agregados al reglamento. Los estudiantes denuncian que estas medidas representan un retroceso en el acceso a la educación pública y el avance hacia una privatización encubierta del sistema universitario estatal. Asimismo, afirmaron que, hasta el momento, no existe disposición de diálogo por parte de la actual rectora: “Queremos dialogar con ella, pero no hay un interés por su parte. Enviamos un oficio solicitando una mesa de diálogo, no sé si lo habrá revisado”, indicaron desde la FUSM.

FUSM convoca movilziaciones estudiantiles y denuncian posible privatización de la educación en San Marcos Foto: FUSM

FUSM convoca movilziaciones estudiantiles y denuncian posible privatización de la educación en San Marcos Foto: FUSM

¿Por qué se movilizan los estudiantes de la Universidad San Marcos?

La federación estudiantil asegura que las nuevas disposiciones no solo limitan el acceso a una segunda carrera, sino que afectan directamente el principio de gratuidad consagrado en la educación superior pública. El nuevo reglamento contempla un cobro de S/1.000 por derecho de inscripción y S/300 mensuales para quienes ya tienen un título y desean estudiar una nueva carrera en San Marcos.

“Lo principal es que se deroguen las últimas modificaciones del reglamento del examen de admisión, especialmente el artículo 39 y las disposiciones complementarias: décimo sexta, décimo séptima y décimo octava”, indicó un miembro del comité de comensales de la Federación. Además, pidieron el archivo inmediato de las denuncias contra estudiantes y líderes universitarios sancionados por participar en protestas pasadas.

Junto a estas demandas, también exigen mejoras concretas en bienestar universitario: más raciones alimenticias en el comedor, mejor calidad en los alimentos, más transporte interno (burritos) y la construcción de un nuevo pabellón de residencia estudiantil.

¿Hay respuesta de las autoridades de San Marcos?

Según los estudiantes, días antes se envió un oficio formal solicitando una mesa de diálogo con la rectora Jeri Ramón Ruffner; sin embargo, indicaron que hasta el momento no han recibido respuesta. Así, aseguran que ella se encontraba en el campus universitario al momento de la movilización, pero no accedió a reunirse con ellos ni delegó a ningún funcionario para entablar conversación. “Queremos dialogar, venimos de forma pacífica, con propuestas claras. Pero hasta ahora no hay ningún interés en escucharnos”, afirmaron.

Por su parte, este 19 de agosto, representantes de la universidad se pronunciaron respecto al cobro por segunda carrera en la universidad y confirmaron lo estipulado en el nuevo reglamento de admisión: "La universidad ha establecido una tarifa plana conforme a los informes de la oficina de economía y planificación de presupuesto de la universidad", indicó para RPP Walter Ugarte, asesor legal del Vicerrectorado académico de pregrado de San Marcos.

"La UNMSM garantiza la gratuidad de la enseñanza en educación superior. Sin embargo, conforme a lo que establece la Ley Universitaria, esto es solo para una profesión. Es decir, si un ciudadano ha estudiado o esta estudiando una profesión en una universidad pública, ya no puede tener acceso a la enseñanza de otra carrera de manera gratuita. Hay personas que han estado estudiando un semestre en una universidad y otro semestre en otra y quitaban oportunidad a otros ciudadanos", agregó.

San Marcos cobrará por segunda carrera

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cobrará S/1.000 a quienes postulen a una segunda carrera, además de una mensualidad de S/ 300, según el reglamento del examen de admisión 2026-I. Esta evaluación especial estará dirigida solo a egresados, titulados o graduados de universidades públicas o privadas, excluyendo a estudiantes activos o inactivos de pregrado que abandonaron estudios en cualquier universidad estatal.

El nuevo proceso de admisión, que se desarrollará en septiembre, ofrecerá 2.771 vacantes e incorporará nuevas carreras como Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital.

Lo más visto
