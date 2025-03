Desde que consideró el cargo, la rectora Jeri Ramón no ha estado exenta de polémicas, especialmente en temas relacionados con la gestión universitaria en la UNMSM. En una reciente intervención durante una sesión extraordinaria, la máxima autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mencionó que le preocupaba que alumnos provenientes de colegios privados accedieran a educación gratuita y que, en su opinión, deberían pagar una mensualidad. "Muchos reclaman gratuidad, pero me parece injusto, la gratuidad debe ser para quienes no tienen", resaltó.

Dicha declaración se dio a raíz de un informe estadístico que mencionaba los colegios de procedencia de los postulantes al examen de admisión 2025-II, donde la mayoría provenía de colegios privados, con 16.272 postulantes (55,5%), mientras que los provenientes de colegios estatales eran 12.767 (43,6%). "Deberíamos cobrar a todos los alumnos que vienen de colegios privados", agregó. Además, dijo que eso ayudaría a tener una mejor calidad en los docentes y también a pagarles mejor.

¿Cómo reaccionaron las redes?

A raíz de las declaraciones de la máxima autoridad de la Decana de América, muchos usuarios comentaron el clip publicado por el canal Savia Academia, expresando opiniones divididas:

El inicio de clases en San Marcos está previsto para el 24 marzo. Foto: Composición LR/ TikTok

¿Quién es Jeri Ramón y desde cuándo es rectora de la UNMSM?

Jeri Ramón Ruffner nació el 17 de junio de 1951 y asumió el cargo de rectora de San Marcos el 26 de julio de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en la universidad más antigua del país. Es doctora en Contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y, antes de ser rectora, fue decana de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM. Actualmente, también es vicepresidenta de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

¿Cuándo inician las clases en San Marcos?

El inicio de clases para los estudiantes de la UNMSM depende del programa académico al que pertenezcan.