Sociedad

Sector de transportistas no respalda paro del 21 de agosto y gremios se dividen: "Una vida no se negocia con el Gobierno"

La Alianza Nacional de Transportistas se manifiesta en contra de los trabajadores formales que convocan al paro del 21 de agosto y señala que varios de ellos están "de lado del Gobierno".

El paro de transportistas convocado para el 21 de agosto es impulsado por la Unidad Gremial de Transporte Urbano.
El paro de transportistas convocado para el 21 de agosto es impulsado por la Unidad Gremial de Transporte Urbano. | Foto: composición LR | LR Marco Cotrina

La Unidad Gremial del Transporte Urbano, conformada por diversos gremios de transporte formal de Lima y Callao, anunció que el próximo 21 de agosto se realizará un nuevo paro de transportistas. Sin embargo, esta convocatoria se ha dado en el marco de divisiones dentro del sector. En este contexto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que su gremio no respalda esta medida de lucha e informó que no ha participado en ninguna reunión con los promotores, además señaló que varios transportistas se encuentran "de lado del Gobierno".

El dirigente también criticó que algunos de ellos solo buscan "lucrar" con la situación y evitar que se lleven a cabo las manifestaciones. Asimismo, se refirió acerca de la convocatoria fallida del 11 de agosto.

"El 11 no hubo nada. Es algo que no sé qué nombre ponerle. El país está en una situación crítica y no podemos estar con esos pronunciamientos irresponsables (...) Los señores son los que están al lado del Gobierno, que dicen que son los formales. Ellos siguen respaldando, dando tregua al Gobierno", declaró en diálogo con La República.

"Ahora con el tema del sicariato, extorsión, asesinatos, están lucrando, buscando beneficios, intereses económicos para sus empresas o para sus gremios. Eso rechazamos contundentemente", añadió.

Gremios de transportistas se dividen previo a paro del 21 de agosto

Los conflictos dentro del gremio de transportistas siguen alimentando la división en el sector. Julio Campos lamentó que diversas convocatorias a paro no se hayan ejecutado y consideró que estos actos no solo desestabilizan a la población, sino que también forman parte de una estrategia del Gobierno para crear desunión.

Además, rechazó cualquier intento de negociar la seguridad y bienestar de los ciudadanos con el Gobierno o autoridades como los ministros de Transporte o del Interior. Ello, luego de que un gremio de transporte se reuniera con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Transportes, de Defensa, de Justicia y más.

"No pueden ser irresponsables. Deben ser dirigentes por convicción. Nosotros no pedimos aumento de sueldo, de tarifa. Nosotros salimos a defender la vida, de los conductores, de los mercados, de los artistas. Una vida no se negocia con el Gobierno o con algunas instancias, o con el ministro de Transporte o del Interior. Eso lo rechazamos", agregó.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y promotor del paro del 21 de agosto, respondió a Julio Campos. Él lo calificó de "informal" y lo acusó de aprovecharse de la indignación de popular ante el incremento de la delincuencia y sicariato en el país.

"El señor Julio Campos no estará en el paro que organizamos los formales de Lima y Callao. El señor Julio Campos es un informal que, en algún momento, se colgó de la indignación de la población", señaló.

Asimismo, destacó que los transportistas organizados en Lima y Callao realizarán su tercera paralización. También, indicó que los paros convocados por sectores informales fracasaron en varias ocasiones. "Como transporte urbano, ya realizamos dos paros: el 26 de setiembre del año pasado y el 10 de abril, que fueron paros totales. Esos señores hicieron paros el 14 de mayo y fracasaron. Intentaron el 18 de mayo, pero también fracasaron, al igual que el 27, 28 y 29. No representan a nadie", manifestó.

Paro de transportistas convocado para el 21 de agosto

Los gremios de transporte formal de Lima y Callao realizarán un paro el próximo 21 de agosto en lucha contra la delincuencia y criminalidad. Este anuncio se da luego de que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportara el incremento de homicidios durante este 2025 en comparación con el 2024, debido a que, solo en los primeros cinco meses, se registraron más de 900 asesinatos, y estos continúan en aumento.

