Sociedad

Transportistas reafirman paro para el 21 de agosto: proponen alza de tarifas y empresas estarían por quebrar ante extorsiones

Los gremios, liderados por Anitra y la Asociación Nacional de Conductores, buscan exigir soluciones efectivas contra la creciente violencia que amenaza sus negocios y que el Congreso dialogue con ellos.

Transportistas protestan, este 21 de agosto, ante el aumento de las extorsiones. Foto: composición LR
Transportistas protestan, este 21 de agosto, ante el aumento de las extorsiones. Foto: composición LR

Diversos gremios de transportistas han anunciado un paro nacional para el próximo 21 de agosto, como medida de protesta frente al creciente problema de la extorsión y la inseguridad ciudadana que afecta gravemente a sus sectores. Esta decisión surge tras meses de tensión y amenazas que han cobrado la vida de varios conductores y cobradores en diferentes distritos de Lima, y que tienen a muchas empresas del sector en serios problemas económicos.

La convocatoria inicial para esta movilización se había establecido para el 11 de agosto, pero un acuerdo de último momento entre dirigentes hizo postergar la fecha para fines de mes. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Anitra), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, están unidos en esta protesta que ya cuenta con la adhesión de más de 449 empresas de Lima y Callao, según este último.

Palomino explicó que el problema no solo afecta a las empresas, sino también a los concesionarios de vehículos, quienes enfrentan extorsiones constantes que superan incluso sus ingresos, poniendo en riesgo la continuidad de sus negocios. "Probablemente varias de estas empresas se declaren en bancarrota, ya que el dinero que los extorsionadores les exigen supera sus ingresos", indicó.

Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: "(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas"



¿A qué hora y en dónde se realizará el paro de transportistas del 21 de agosto?

La protesta, que tiene pensada ser de 24 horas, comenzará a las 6 de la mañana, partiendo desde distintos puntos estratégicos de la capital, entre ellos Puente Piedra (Panamericana Norte), San Juan de Miraflores (Puente Atocongo), la Carretera Central y la avenida Javier Prado. La idea es que los manifestantes converjan en el Centro de Lima, con una marcha que culminará en el Congreso de la República.

El objetivo principal es exigir un diálogo urgente con las autoridades y pedir soluciones efectivas para frenar la creciente inseguridad y las extorsiones que afectan a los transportistas y, por extensión, a toda la ciudadanía. Se espera que la manifestación reúna a un mayor número de personas y gremios que en protestas anteriores, lo que podría generar una notable reducción en la circulación vehicular y un fuerte despliegue policial en los principales paraderos de la capital.

Exigencias y críticas a las autoridades

Los transportistas dirigen sus reclamos principalmente hacia el sistema judicial y el Gobierno, denunciando la falta de resultados concretos frente a la inseguridad. Palomino recordó que, a pesar de los 11 acuerdos firmados y de la existencia de un acta firmada el 11 de abril, no se ha cumplido ninguna de las promesas de combate a la delincuencia.

"La indignación crece por las muertes recientes, incluyendo a dos cobradores más que han sido asesinados. Las empresas están pagando sumas exorbitantes en extorsión, lo que afecta directamente el sustento diario de quienes trabajan en esta industria", afirmó Palomino. Añadió que el temor entre empresarios y conductores es creciente, pues no solo se trata de pérdidas económicas, sino también de vidas humanas.

Ante la difícil situación, los gremios evalúan un aumento en el costo del pasaje en un sol, con el fin de cubrir los gastos originados por las extorsiones. Según Palomino, esta medida es necesaria, ya que el Estado no ofrece apoyo suficiente y el dinero que se usa para hacer frente a estas amenazas no puede salir del bolsillo de los transportistas.

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios



Rechazo y división entre gremios

No todos los gremios han decidido unirse a la movilización del 21 de agosto. Walter Carrera Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI PERÚ), anunció que no participará en esta protesta y que busca pactar un nuevo paro para septiembre junto con otros sectores.

Carrera acusó al Gobierno de no haber establecido un diálogo efectivo con los transportistas y responsabilizó al Congreso por la ola de asesinatos, señalando que han aprobado leyes que favorecen la impunidad de la delincuencia y protegen a ciertos políticos. "Nuestra lucha busca defender la vida de los conductores que están siendo asesinados diariamente e ir en contra de este gobierno que no hace nada", expresó.

Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que no fue convocado para unirse al paro del 21, pero anunció que está organizando una asamblea con diversos gremios, incluidos mototaxistas, taxistas y colectiveros, para una protesta en septiembre. Campos lamentó la falta de comunicación y la ausencia de una convocatoria formal por parte de los organizadores del paro.

Impacto social y expectativas

La inseguridad y la violencia vinculadas a la extorsión en el sector transporte no solo afectan a los trabajadores, sino que generan una atmósfera de miedo e incertidumbre social. Palomino aseguró que la situación ha llevado al país a vivir una suerte de dictadura donde salir a trabajar o estudiar es un riesgo constante.

Los transportistas esperan que el paro y la movilización logren sensibilizar a las autoridades y propicien un plan conjunto para disminuir la delincuencia. Durante la marcha, exigirán la participación activa de los tres poderes del Estado para iniciar un diálogo franco y buscar soluciones concretas.

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra



Próximas actividades y convocatoria

Los dirigentes han organizado reuniones con las bases de los gremios para ultimar detalles y ampliar la convocatoria. Este jueves se realizará un encuentro en el cono norte, y se esperan otras reuniones en diferentes conos de la ciudad durante el viernes y sábado, con el fin de sumar más gremios y fortalecer la protesta.

La expectativa es que este paro no solo sea un llamado de atención por parte del sector transporte, sino un punto de inflexión para que el Estado tome medidas contundentes contra la inseguridad que afecta a toda la población. El paro del 21 de agosto será, sin duda, una jornada clave para visibilizar esta grave problemática que golpea a Lima y al país entero.

