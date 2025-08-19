Los conductores de la empresa de transporte público Etmosa viven atemorizados tras recibir nuevos mensajes extorsivos que pondrían en peligro sus vidas y las de sus pasajeros. Debido a estas constantes amenazas, se han visto obligados a suspender sus labores. Tan solo hace unos días, un ciudadano extranjero incendió la vivienda de un dirigente de transporte de la misma empresa; sin embargo, la Policía nacional logró capturarlo en flagrancia, en el distrito de San Martín de Porres.

Ahora, con un mensaje colocado en las puertas de la empresa, Etmosa busca salvaguardar la vida de sus trabajadores. "A partir del día 18/08/28 cerrada la empresa por extorsión", puede leerse en el aviso. Así, se estima que serían al rededor de 150 los choferes, cobradores y ayudantes de 80 vehículos las víctimas de estas amenazas.

Buses de Etmosa no salen a trabajar debido a extorsiones

A través de mensajes de WhatsApp, miembros de la banda el Antitren exigen a los conductores la suma de S/50.000 inciales y un pago diario de S/30 para no tomar represalias. "Ya tu misma te vas a dar cuenta quienes somos y el dominio que tenemos", se lee en uno de los mensajes que mostró Latina Noticias. Luego de exigir la cantidad estimada, indicaron que, de no pagar, "comenzarán los muertos (...) Esta semana mato a tres choferes", agregaron.

En los videos dentro de estos mensajes, los sujetos muestran bombas y armas, pidiendo a los conductores que se "alineen", de lo contrario, atacarán un bus con personas adentro. Incluso, se puede leer cómo amenazan a la propietaria de una de las unidades. Más tarde, luego de que no respondiera a los mensajes, las cámaras de seguridad afuera de su casa lograron captar a dos hombres prendiendo un explosivo en su puerta.

Estas amenazas habría recrudecido debido a que bandas como el Antitren buscarían tener hegemonía sobre la organización criminal El Tren, que viene extorsionando a bandas del cono norte.

Transportistas convocan paro este 21 de agosto por ineficiencia del Gobierno ante extorsiones

La Unidad Gremial del Transporte Urbano, que reúne a diferentes gremios de transporte formal en Lima y Callao, anunció un paro de transportistas para este jueves 21 de agosto. A través de esa medida, buscan protestar en contra de las crecientes extorsiones que viene sufriendo el sector y otros rubros. En este sentido, indicaron que la movilización tendrá una duración de 24 horas y busca exigir medidas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno.

"Efectivamente, habrá paro este jueves 21 de agosto", afirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú. confirmó la presencia de 449 empresas de Lima y Callao en apoyo a la protesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.