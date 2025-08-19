HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

El Código Civil peruano establece que los convivientes pueden heredar sus bienes e inmuebles en función de la línea sucesoria en caso de que uno de ellos fallezca.

En Perú, el Código Civil establece el orden sucesorio cuando un ciudadano fallece y tiene herederos.
En Perú, el Código Civil establece el orden sucesorio cuando un ciudadano fallece y tiene herederos. | Foto: IA

En Perú, el matrimonio ha dejado de ser una meta para muchos ciudadanos, quienes deciden iniciar una vida juntos sin contraer nupcias. Por este motivo, surge la pregunta de si los convivientes pueden acceder a los derechos que gozan las personas casadas. Por ejemplo, ¿si una persona de la relación puede heredar bienes de su pareja fallecida?

La legislación peruana permite que un ciudadano sea el sucesor de su conviviente fallecido, por lo que la relación matrimonial deja de ser un requisito obligatorio para dos personas que no son familiares sanguíneos. Sin embargo, este beneficio depende de una condición para traspasar correctamente la herencia.

PUEDES VER: Personas que revisen el celular de su pareja irán a la cárcel bajo estas condiciones, según Código Penal en Perú

lr.pe

¿Puedo ser heredero de mi pareja fallecida sin estar casado?

El artículo 723 del Código Civil peruano establece que el integrante sobreviviente de la unión de hecho es un heredero forzoso. Por tanto, una persona sí puede heredar bienes de su pareja fallecida con quien no se casó. Para ello, se debe acreditar un período mínimo. "La convivencia por medio de dos años y que justamente esté inscrita en registros públicos", sostuvo Emilio Balarezo, abogado en derecho civil y docente en la Universidad Científica del Sur, en una entrevista para La República.

Este beneficio se aplicó en 2013, cuando la Ley 30007 modificó las normas civiles. Además, el especialista resaltó que la inscripción de la unión se puede llevar a cabo mediante dos formas: vía notarial o judicial. En particular, es posible registrar la convivencia después del fallecimiento de uno de ellos. Sin embargo, Balarezo aseguró que esta situación resulta más complicada, debido a que es necesario un procedimiento ante el juez de reconocimiento post mortem.

PUEDES VER: ¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

lr.pe

¿Qué posición ocupa el conviviente dentro del orden sucesorio por una herencia?

El abogado en derecho civil indicó que la legislación peruana fija un orden sucesorio entre los familiares de la persona fallecida. La línea jerárquica está en el artículo 816 del Código Civil, la cual es:

  • Primer orden, los hijos y demás descendientes.
  • Segundo orden, los padres y demás ascendientes.
  • Tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho.
  • Cuarto orden, los parientes colaterales del segundo grado de consanguinidad.
  • Quinto orden, los parientes colaterales del tercer grado de consanguinidad.
  • Sexto orden, los parientes colaterales del cuarto grado de consanguinidad.

El conviviente debe asegurar la unión de hechos por dos años para ser un sucesor legítimo. Asimismo, no existe una limitación que restringa el acceso al patrimonio heredado. "Sí tendría derecho a todo y no hay exclusión, porque, bajo el principio de igualdad, esa persona tendría los mismos derechos que si estuviera casada", señaló el experto.

PUEDES VER: Si grabo videos para TikTok en el trabajo, ¿mi jefe me puede despedir? Esto señala la legislación laboral en Perú

lr.pe

¿La familia de mi pareja fallecida puede impedir que yo sea su heredero?

Por otro lado, Balarezo explicó que la familia del conviviente fallecido puede interponer una oposición a la herencia sobre la pareja mediante la figura de la mala fe o poder. Por tanto, debe realizar un expediente administrativo y remitirlo al juez de competencia del último domicilio de la persona sucesora. Esto busca esclarecer si es viable o no el reconocimiento de los bienes heredados.

PUEDES VER: ¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos? Abogado explica el caso según la legislación peruana

lr.pe

¿El conviviente puede heredar algún bien de su pareja fallecida si son del mismo sexo?

En el ámbito tanto de la unión de hechos, la legislación peruana solo reconoce a las personas de diferentes sexos Por este motivo, el especialista aseguró que las parejas del mismo sexo adquieren bienes en calidad de copropietarios o coposeedores, debido a la falta de regulación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Es necesario que esté casado con mi pareja para pedir una indemnización por infidelidad? Abogado analiza las opciones legales en Perú

¿Es necesario que esté casado con mi pareja para pedir una indemnización por infidelidad? Abogado analiza las opciones legales en Perú

LEER MÁS
Experto en bioseguridad advierte sobre nueva modalidad de estafa a través de Códigos QR: "Está creciendo por las billeteras digitales"

Experto en bioseguridad advierte sobre nueva modalidad de estafa a través de Códigos QR: "Está creciendo por las billeteras digitales"

LEER MÁS
¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos? Abogado explica el caso según la legislación peruana

¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos? Abogado explica el caso según la legislación peruana

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Cortes de luz programados en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: conoce las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

Cortes de luz programados en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: conoce las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Sociedad

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota