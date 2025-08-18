Cuando una persona descubre que su pareja le fue infiel, normalmente plantea terminar la relación. Además, es posible que piense que podría tomar otras medidas al respecto. Por este motivo, debe saber que tiene la posibilidad de solicitar una indemnización por el acto desleal, acción que está dentro de la legislación peruana.

Para pedir este pago, la persona agraviada debe tomar en cuenta varios detalles, ya que el proceso varía si la pareja estaba casada o solo eran convivientes. Asimismo, es importante señalar que la indemnización por infidelidad no solo se lleva a cabo a través de la vía legal, sino también por lo estipulado en el Código Civil.

¿Qué se necesita para pedir una indemnización por infidelidad en Perú?

En primer lugar, los ciudadanos casados en Perú tienen la opción de pedir indemnización por infidelidad, de acuerdo con Manuel Bermúdez, abogado en derecho civil y docente en la Universidad Científica del Sur. La solicitud apunta a reponer un daño moral y se aplica dentro del contexto de separación por divorcio.

Por otro lado, el especialista resaltó que, actualmente, existen más convivientes que casados y que ellos también pueden exigir este pago por un acto desleal en la relación. Asimismo, la demanda se podría establecer si la relación es de conocimiento público. "Si una pareja sabe que la sociedad conoce de su convivencia y uno de ellos engaña a otra persona, el impacto no solamente es familiar, también es personal", aseguró el abogado civil.

¿Por qué no se suele pedir el pago de una indemnización por infidelidad?

En Perú, los casos que plantean el pago de una indemnización por infidelidad son escasos. Bermúdez subrayó que el comportamiento que provoca el engaño no se evalúa correctamente, debido a que se asume que pertenece al ámbito íntimo de la pareja y no corresponde a un proceso judicial. Adicionalmente, la esencia del Código Civil peruano corresponde al contexto del año en que fue publicado, en 1984, por lo que no puede atender las nuevas demandas de los ciudadanos bajo estas circunstancias.

"Los jueces de familia suelen ponderar primero el contexto de la causa que generó la infidelidad, que en este caso sería el divorcio", señaló el experto. El abogado agregó que otra deficiencia para solicitar una indemnización por infidelidad es la falta de un mecanismo que permita al juez definir el monto del pago.

¿Es lo mismo infidelidad y adulterio en las normas peruanas?

Bermúdez destacó que en la legislación peruana existe una diferencia entre ambos conceptos que contempla la existencia de una tercera persona en la relación. En la infidelidad se acreditan situaciones de carácter afectivo entre uno de los cónyuges y su amante. En cambio, el adulterio implica una relación sexual y es una causal para la separación, según el artículo 333 del Código Civil peruano.

"Esa diferenciación, que parece ser muy sutil, en realidad es muy compleja y profunda, lo que limita la intervención del juez", indicó el especialista. El adulterio solo se podría registrar, por ejemplo, con una prueba biológica de ADN en la que se determina que una persona casada tiene un hijo extramatrimonial.

