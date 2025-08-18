El pago a través de códigos QR es hoy una de las formas más usadas para realizar pagos en Perú tras la creciente influencia de aplicaciones como Yape o Plin, que facilitan las transacciones del día a día. Sin embargo, las billeteras digitales afrontan graves retos, especialmente por una nueva modalidad de estafa que afecta a millones de usuarios en el mundo y está creciendo con rapidez en el país: el ‘QRishing’.

Desde 2022, el uso de códigos QR ha experimentado un aumento significativo debido a la necesidad de alternativas al dinero en efectivo durante la pandemia de Covid-19. Según QR Tiger, ese año se registraron unos 26.95 millones de escaneos, lo que representa un aumento del 433% respecto al 2021. Este crecimiento ha abierto un nuevo espacio para la delincuencia digital. Durante la Cyber Security Week 2024, Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, reveló que en la región se registraron más de 697 millones de ataques, lo que equivale a casi 2 millones de ataques diarios, es decir, 1326 por minuto. La situación en Perú no es muy diferente.

¿Qué es el ‘QRishing’?

En 2024, en Perú se registraron alrededor de 91 millones de ataques de phishing, representando un 360% más respecto al año anterior; en otras palabras, 173 por minuto. Según Julio Núñez Ponce, doctor en Derecho y experto en Derecho y Tecnología, el ‘QRishing’ es una subespecie del phishing, que aprovecha las características técnicas de los códigos QR para la suplantación de interfaces y manipulación del funcionamiento del sistema informático para cometer delitos.

“El 'QRishing' es una técnica de phishing que utiliza códigos QR manipulados para engañar a las víctimas y robar su información personal. Los ciberdelincuentes crean códigos QR falsos que, al ser escaneados, redirigen a páginas web fraudulentas que imitan sitios legítimos, como bancos o tiendas online”, indicó para La República.

Para Núñez, esta modalidad de fraude informático está creciendo con rapidez en los últimos años en el Perú debido al crecimiento del uso de las billeteras digitales y a los pagos por Yape o Plin qué utilizan códigos QR que pueden ser alterados con facilidad.

Esta modalidad de estafa está creciendo por el aumento de apps como Plin y Yape. Foto: Pandasecurity.

¿Qué penas pueden afrontar quienes cometen el delito de ‘QRishing’?

El artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos 30096 establece que quienes, de manera deliberada e ilegítima, procuren un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante diversas acciones como diseño, introducción, alteración, borrado o manipulación de datos informáticos, entre otros, pueden enfrentarse a una pena privativa de libertad de entre cuatro y ocho años, con una multa de 60 a 120 días.

“También se aplica el Convenio de Ciberdelincuencia y su investigación está a cargo de la Divindat (División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología) y la Fiscalía de Delitos informáticos”, agregó Núñez.

¿Qué señales debo identificar antes de escanear un código QR para evitar ser estafado?

Núñez, quien también es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI), destacó que las medidas de ciberseguridad, como el uso de páginas seguras y certificados de autenticidad, son fundamentales para prevenir riesgos en el ámbito digital. Además, advirtió que, en el caso de los pagos presenciales mediante códigos QR, estos deberían contar con mecanismos de seguridad y autenticidad respaldados por el establecimiento o comercio que los ofrece, una práctica que actualmente no es común.

Asimismo, detalló que, para proteger a los usuarios frente al ‘QRishing’, las empresas, bancos o administraciones públicas deben tomar medidas de seguridad tanto en los espacios presenciales como en internet:

“En el ámbito digital, las medidas y protocolos de seguridad y autenticidad, así como las políticas de protección de datos y prevención de la suplantación de identidad son aplicables. En el lado presencial, las impresiones deben tener mecanismos de seguridad y de verificación periódica de autenticidad del QR que se ofrece y del contenido de la información. En el documento de seguridad que se exige en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales puede incluirse disposiciones al respecto”, refirió.