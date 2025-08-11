Durante el horario laboral, probablemente un compañero de trabajo grabe videos para su cuenta de TikTok u otras redes sociales. Quizás alguien le recomiende que se detenga para que se enfoque en sus responsabilidades y, en especial, evite ser 'ampayado' por el jefe. De hecho, debería saber que, en Perú, existe la posibilidad de que lo despidan.

Javier Mujica, abogado laboralista, explicó en conversación con La República que finalizar la relación laboral por este motivo no supone un abuso por parte del empleador. Para ello, se deben cumplir ciertas condiciones, las cuales están presentes en el Decreto Supremo 003-97-TR y aplican para el régimen de las empresas privadas. Aunque el sector público no está sujeto a esta norma, su estatuto es básicamente el mismo.

¿Te pueden despedir en Perú por hacer TikToks en el trabajo?

Para despedir a un trabajador por grabar TikToks en horario laboral, el empleador debe tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, según Javier Mujica. En primer lugar, las acciones correspondientes deben considerar la frecuencia que dedica el empleado a esta distracción. Por ejemplo, no es lo mismo que grabe eventualmente a que lo haga de forma reiterativa y, sobre todo, que afecte su rendimiento.

"La sanción tiene que corresponder al nivel de gravedad que tenga la falta", aseguró el especialista. Así, las primeras medidas deberían ser una amonestación verbal, una advertencia o, incluso, una suspensión, la cual implica un descuento en el sueldo del trabajador a fin de mes. En caso de grabar videos con mucha regularidad e incumplir con su cuota, el empleador tendrá la facultad de despedirlo legalmente.

¿La empresa puede tomar otras medidas además del despido?

Mujica agregó que el empleador puede tomar medidas de índole civil en caso de que el trabajador despedido haya grabado un TikTok y su contenido ocasione daños a la empresa. Por ejemplo, si en el video aparece el empleado con el uniforme y expone una imagen inapropiada de la institución.

"La empresa podría reclamarle daños y perjuicios al trabajador, además de despedirlo por haber incurrido en una falta laboral objetiva", sostuvo el abogado. De esta manera, el video crearía una reputación negativa, lo que influirá en la percepción de su público. Por este motivo, es posible solicitar una indemnización a través de la vía civil.

¿Cuáles son los fundamentos para despedir un trabajador en Perú?

El abogado indicó que la Ley de Fomento del Empleo, cuyo texto único está en el Decreto Supremo 003-97-TR, aclara que las empresas pueden despedir a un trabajador en función de su capacidad o conducta. Asimismo, una de las causas justas es el rendimiento deficiente en relación con el rendimiento promedio en las labores.

Por tanto, el empleador debe demostrar, de forma objetiva, cuáles fueron los criterios que tomó a la hora de concluir el contrato de trabajo. Esto es fundamental si se llega a instancias judiciales. "Un empleador está obligado a decirle al trabajador en qué consiste la falta que ha cometido y le da un plazo para que el trabajador descargue lo que se le acusa", subrayó Mujica. Así, debe existir una comunicación previa antes de concretar el despido.

