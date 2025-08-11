Los herederos forzosos son las personas que recibirán directamente la herencia de persona soltera y sin hijos fallecida. | Foto: composición LR / AIDE Abogados

Los herederos forzosos son las personas que recibirán directamente la herencia de persona soltera y sin hijos fallecida. | Foto: composición LR / AIDE Abogados

Según el Código Civil en Perú, en el caso de que una persona soltera y sin hijos fallezca, existe una línea sucesoria a su patrimonio, por lo que, directamente, los hermanos o sobrinos no serían sus herederos. En el artículo 725, apartado 3, se detalla cómo está tipificada la ley respecto a sus beneficiarios y su sucesión intestada.

En una entrevista para La República, Luz Lopez Muñoz, abogada especialista en civil y de familia, explica que, si una persona no dejó testamento, no se casó ni tuvo hijos, intervienen los herederos forzosos que serían los padres. Si los progenitores ya han fallecido, entonces los herederos no forzosos toman el relevo, y en este caso, los hermanos y sobrinos pueden intervenir.

¿Qué es lo que dice el Código Civil en el caso de la herencia de una persona soltera y sin hijos?

La abogada Luz Lopez Muñoz indica que, si una persona soltera y sin hijos fallece, el Código Civil es claro: si tiene bienes, tiene la obligación de dejarlos disponibles mediante un testamento mientras esté viva. Sin embargo, si la muerte la sorprende sin haberlo hecho, los herederos forzosos iniciarían un trámite para acceder al patrimonio.

Si esta persona estuvo casada, pero no tuvo hijos, el heredero directo sería el cónyuge. Si no se ha casado, no está registrada una unión de hecho, no tiene padres vivos, ni hermanos ni conviviente, sus pertenencias pasarían a la siguiente línea de herederos, es decir, a los herederos no forzosos, como hermanos, sobrinos o tíos.

La especialista recalcó que, mientras esta persona esté viva, "Tiene total libertad de nombrar a quien desee en su herencia", independientemente del vínculo que mantenga con ellos.

¿Qué pasa si una persona soltera y sin hijos fallece y no tiene herederos legales?

En el caso de que una persona soltera sin descendientes fallezca y no tenga herederos legales, su masa hereditaria pasaría a la administración del Estado. Luz Lopez Muñoz agregó que el dinero, los inmuebles y las posesiones físicas estarían bajo el control inmediato de la Beneficencia.

Por otro lado, la abogada declaró que “Existe un orden de prelación”, lo que significa, que en primera instancia, los beneficiarios serían los padres, seguidos por los hijos y el cónyuge. En segunda, tercera y cuarta línea aparecen los herederos no forzosos.

¿Cuál sería el trámite para cobrar la herencia de una persona soltera y sin hijos que no ha dejado un testamento?

La especialista en derecho civil y familia informa que “Existen dos vías para acceder a la herencia: la judicial y la notarial”. En estos casos, los herederos, ya sean forzosos y no forzosos, deben de presentar la partida de nacimiento con los datos correctos, como el apellido que confirme el parentesco. No puede haber ningún tipo de error.

Además, si existen hijos extramatrimoniales, estos sí pueden reclamar la herencia. La abogada declara que, según el Código Civil y con la asesoría de un profesional, serán reconocidos como herederos forzosos si han sido declarados descendientes legítimos ante la ley, por lo que sí podrían tramitar la recepción de los bienes.

