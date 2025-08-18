Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú
La cadena de supermercados Plaza Vea usó sus redes sociales para avisar sobre la nueva hora de cierre en todos sus locales a nivel nacional para el jueves 21 de agosto
Plaza Vea comunicó que todos sus locales en Perú cerrarán a las 8:30 p. m. este jueves 21 de agosto. De esta manera, la cadena de supermercados busca avisar a todos sus clientes sobre el cambio en su horario de atención y evitar inconvenientes durante sus compras en esta fecha.
Así, la medida afectará a las tiendas de la empresa dedicadas al retail que se ubican en casi todas las regiones peruanas. Cabe señalar que el horario de cierre habitual de Plaza Vea es hasta las 10:00 p. m., por lo que este adelanto ha tomado por sorpresa a todos sus usuarios.
¿Por qué Plaza Vea cambió la hora de cierre para el jueves 21 de agosto?
A través de sus redes sociales, Plaza Vea solamente señaló que un 'evento interno' los obligará a cambiar la hora de cierre en todos sus establecimientos a nivel nacional. A su vez, recomendó a sus clientes planificar sus compras y pedidos online de forma oportuna para que no tengan problemas con el nuevo límite en el horario de atención.
Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto. Foto: Plaza Vea
¿Cuántas tiendas tiene Plaza Vea en Perú?
De acuerdo con su página web, Plaza Vea actualmente cuenta con alrededor de 150 locales en casi en todo el Perú, excepto en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios y Pasco. Además, su horario de atención es, en la mayoría de sus locales, entre 8:00 a. m. y 10:00 p. m.
