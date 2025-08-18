HOYSuscripcion LR Focus

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

La cadena de supermercados Plaza Vea usó sus redes sociales para avisar sobre la nueva hora de cierre en todos sus locales a nivel nacional para el jueves 21 de agosto

Plaza Vea comunicó que el jueves 21 de agosto tendrá una nueva hora de cierre a nivel nacional.
Plaza Vea comunicó que el jueves 21 de agosto tendrá una nueva hora de cierre a nivel nacional.

Plaza Vea comunicó que todos sus locales en Perú cerrarán a las 8:30 p. m. este jueves 21 de agosto. De esta manera, la cadena de supermercados busca avisar a todos sus clientes sobre el cambio en su horario de atención y evitar inconvenientes durante sus compras en esta fecha.

Así, la medida afectará a las tiendas de la empresa dedicadas al retail que se ubican en casi todas las regiones peruanas. Cabe señalar que el horario de cierre habitual de Plaza Vea es hasta las 10:00 p. m., por lo que este adelanto ha tomado por sorpresa a todos sus usuarios.

PUEDES VER: Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

¿Por qué Plaza Vea cambió la hora de cierre para el jueves 21 de agosto?

A través de sus redes sociales, Plaza Vea solamente señaló que un 'evento interno' los obligará a cambiar la hora de cierre en todos sus establecimientos a nivel nacional. A su vez, recomendó a sus clientes planificar sus compras y pedidos online de forma oportuna para que no tengan problemas con el nuevo límite en el horario de atención.

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto. Foto: Plaza Vea

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto.

PUEDES VER: Este el centro comercial que los peruanos prefieren, según ranking Top Brand en 2025: no es Plaza San Miguel ni Plaza Norte

¿Cuántas tiendas tiene Plaza Vea en Perú?

De acuerdo con su página web, Plaza Vea actualmente cuenta con alrededor de 150 locales en casi en todo el Perú, excepto en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios y Pasco. Además, su horario de atención es, en la mayoría de sus locales, entre 8:00 a. m. y 10:00 p. m.

