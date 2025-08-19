Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?
Se viene preparando un nuevo crédito hipotecario por parte del Banco de la Nación (BN) enfocado en la compra de terrenos en Perú. Este programa busca facilitar la adquisición de activos para familias.
- Ley Chlimper 2.0: organizaciones sociales rechazan su aprobación y exigen al gobierno que no la promulgue
- Precio del dólar en Perú HOY, martes 19 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
El Banco de la Nación (BN) está trabajando en un nuevo crédito hipotecario para la adquisición de terrenos por parte de las familias en Perú. Así lo declaró Piero Flores, subgerente de banca personal de la entidad bancaria, a Andina. Para ello, están colaborando con representantes del Fondo MiVivienda.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
“Estamos diseñando una nueva solución financiera, una orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar", señaló Flores.
PUEDES VER: Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos
¿Quiénes accederán al nuevo crédito hipotecario del Banco de la Nación?
Las personas que accederán a este beneficio son aquellas que no cuentan con vivienda o no pueden acceder a ella. "El objetivo del banco es comenzar a otorgar estos préstamos antes de que termine el presente ejercicio", mencionó. La finalidad de este nuevo crédito es aprovechar la oferta de terrenos. Además, precisó que muchos empleados públicos no pueden obtener un departamento debido a sus ingresos económicos.
El Banco de la Nación ya ha otorgado 6.200 créditos hipotecarios. Foto: Andina
Por otro lado, mencionó que el Banco de la Nación continúa otorgando créditos hipotecarios al personal del sector público en diversas zonas del Perú. Añadió que ya se han otorgado 6.200 créditos para la solución de vivienda y que mensualmente se conceden entre 90 y 100 de ellos. "Al menos podrán comprar un activo, adquiriendo un terreno, para poder construir en el futuro", declaró.