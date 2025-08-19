El Banco de la Nación otorgará un nuevo crédito hipotecario a personas que no cuenten con una vivienda. | Foto: Andina

El Banco de la Nación (BN) está trabajando en un nuevo crédito hipotecario para la adquisición de terrenos por parte de las familias en Perú. Así lo declaró Piero Flores, subgerente de banca personal de la entidad bancaria, a Andina. Para ello, están colaborando con representantes del Fondo MiVivienda.

“Estamos diseñando una nueva solución financiera, una orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar", señaló Flores.

¿Quiénes accederán al nuevo crédito hipotecario del Banco de la Nación?

Las personas que accederán a este beneficio son aquellas que no cuentan con vivienda o no pueden acceder a ella. "El objetivo del banco es comenzar a otorgar estos préstamos antes de que termine el presente ejercicio", mencionó. La finalidad de este nuevo crédito es aprovechar la oferta de terrenos. Además, precisó que muchos empleados públicos no pueden obtener un departamento debido a sus ingresos económicos.

Por otro lado, mencionó que el Banco de la Nación continúa otorgando créditos hipotecarios al personal del sector público en diversas zonas del Perú. Añadió que ya se han otorgado 6.200 créditos para la solución de vivienda y que mensualmente se conceden entre 90 y 100 de ellos. "Al menos podrán comprar un activo, adquiriendo un terreno, para poder construir en el futuro", declaró.