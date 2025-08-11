HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa llega a Motupe y atiende a casi 500 personas en masiva campaña de despistaje de cáncer

Los especialistas de salud se movilizaron desde Lima hasta Lambayeque para atender a las personas en esta nueva campaña, según indicó el Minsa.

El Minsa desarrolló con éxito la campaña de despistaje del cáncer.
El Minsa desarrolló con éxito la campaña de despistaje del cáncer. | Foto: Gob.pe

La nueva campaña “Motupe sin Cáncer, la ruta del Papa, fe y salud” fue un éxito, según indicó el Ministerio de Salud (Minsa), que a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer desarrolló esta iniciativa en la región de Lambayeque. Las jornadas de despistaje de cáncer se realizaron el 5 y 6 de agosto del primer año.

Se ofrecieron servicios de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino, mama, próstata y piel en la Municipalidad de Motupe. Estas jornadas coincidieron con la festividad religiosa en honor a la Santísima Cruz de Motupe.

PUEDES VER: ODANC Lambayeque celebra dos años de trabajo con enfoque preventivo y orientado a la mejora continua

lr.pe

Casi 500 personas fueron atendidas en masiva campaña

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) envió un equipo de especialistas oncólogos pediatras para realizar la respectiva revisión, desde Lima hasta la ciudad de Motupe. En total, se atendieron a 496 personas, de las cuales 255 eran menores de edad.

Se detectaron 10 casos sospechosos de cáncer infantil, los cuales serán evaluados en referencia al Hospital Belén de Lambayeque y al Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. En caso de que se detecte la enfermedad, serán trasladados al INEN para su tratamiento.

No solo fue una campaña de despistaje de cáncer, sino que también se aprovechó para vacunar a los niños de 9 años hasta los jóvenes de 18, aplicándoles la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

PUEDES VER: Presidente de la Corte de Lambayeque y alcalde de La Victoria impulsan futura sede de Unidad de Flagrancia

lr.pe

El Minsa indico que harán más campañas en diferentes regiones

La Dra. Essy Maradiegue, directora de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (Dpcan), comentó que se realizarán más campañas en diferentes regiones del Perú.

Lo cual ayudará a prevenir enfermedades cancerígenas, detectarlas a tiempo y, si es posible, realizar un tratamiento seguro.

