Nuevo DNI 3.0 tiene 64 nuevas medidas de seguridad para evitar la falsificación del documento. | Foto: composición LR / Andina

Nuevo DNI 3.0 tiene 64 nuevas medidas de seguridad para evitar la falsificación del documento. | Foto: composición LR / Andina

El nuevo DNI 3.0, presentado en abril de este año por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cuenta con nuevos filtros de seguridad que lo han posicionado como el documento de identificación más seguro de Latinoamérica. Por consiguiente, los ciudadanos ya pueden dirigirse a cualquier oficina de la Reniec para solicitarlo.

Se informa que el DNI 3.0 será integrado a las Elecciones Generales del 2026, por lo que podrá ser usado en el sufragio presencial y virtual. Además, se recalca la importancia de renovarlo antes de que caduque.

Reniec: ¿cómo puedo solicitar el nuevo DNI 3.0?

Según información de Reniec, el nuevo DNI 3.0 podrá ser solicitado presencial y virtualmente. El pago de los S/41 puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la página web de Págalo.pe. Una vez que se tiene el comprobante, se puede proceder de la siguiente manera:

Solicitar presencialmente el DNI 3.0

Ir con el comprobante de pago a una oficina física de Reniec o Centro MAC.

La foto será tomada en el lugar.

Si se actualiza la dirección, se tendrá que ir con el recibo del pago de servicios (agua o luz).

Si se actualiza la firma, se tiene que avisar al representante de Reniec que desea cambiarla.

Si se desea actualizar el estado civil, presentar la declaración jurada, acta de matrimonio o el documento que lo compruebe.

Se debe de consultar a esta página web para verificar cuándo se puede recoger el nuevo DNI.

Solicitar virtualmente el DNI 3.0

Tener listo el comprobante de pago.

Descargar la aplicación DNI Bio Facial para proceder con la toma de la foto.

para proceder con la toma de la foto. Luego, dirigirse a esta página de Reniec para continuar el trámite y completar los datos.

Al terminar el proceso, se debe esperar a que esté listo para recogerlo en la agencia escogida. Para verificar el proceso, se puede consultar en este link.

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad de Reniec para el DNI 3.0?

Reniec indica que las nuevas medidas de seguridad del DNI 3.0 son la implementación de 64 elementos. El documento está fabricado a base de material resistente al calor y a los rayos ultravioleta. Además, el chip criptográfico posiciona mayores códigos internos para gestionar los datos del ciudadano.

Con el fin de prevenir falsificaciones, se han incorporado textos microscópicos de alta resolución, imágenes con líneas y un sello de seguridad que incluye la representación del Inti Raymi en el centro. En la parte posterior, se podrá encontrar un código QR exclusivo que proporciona un doble control al ser escaneado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.