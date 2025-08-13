HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Me pueden multar si no renuevo mi DNI tras estar caducado más de un año? Reniec responde

Representante de Reniec indicó qué multas se impondrían multas si se tiene el DNI caducado. Portar un documento de identidad sin renovar impedirá realizar ciertos procesos.

Si los mayores de 18 años no renuevan su DNI antes del cierre del padrón electoral, al votar aparecerán con la foto desactualizada.
Si los mayores de 18 años no renuevan su DNI antes del cierre del padrón electoral, al votar aparecerán con la foto desactualizada. | Foto: composición LR / Andina

En Perú, hay 1.828.523 ciudadanos que tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido. Al no actualizar esta identificación, es posible que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) imponga una multa, pero sólo en casos especìficos.

En una entrevista para La República, el Subdirector de Vínculos y Archivo Registral de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, declaró que no se aplican multas por no renovar el DNI. Sin embargo, al portar este documento después de su fecha de caducidad, no se podrán realizar ciertos trámites o ejercer algunos derechos.

¿Puedo recibir una multa del Reniec por tener el DNI vencido?

Jorge Puch Pardo Figueroa señala que Reniec no impone multas por tener el DNI vencido, pero que si la dirección está desactualizada y la entidad verifica que la persona no reside en dicho lugar, sí aplicará una sanción equivalente al 0,3% de una UIT que son S/16. El subdirector destaca la importancia de tener los datos actualizados para ejercer los derechos y cumplir con los deberes civiles.

Además, agregó que la vigencia del DNI es de 10 años y que, 60 días previos antes de la fecha de caducidad o después de este plazo, se podrá tramitar un nuevo documento.

¿Se puede votar con el DNI vencido en las elecciones del próximo año?

El representante de Reniec subrayó que los peruanos mayores de edad deben de actualizar el DNI antes del cierre del padrón electoral que será el 14 de octubre. 

“Todos tienen plazo para renovar su documento de identidad con cambios de domicilio o rectificaciones para las Elecciones Generales del 2026”, declaró Puch. Después del cierre del padrón electoral, cualquier modificación en el DNI no se reflejará en el registro para votar. Es decir, si alguien vivió en Barranco y se mudó a Surco, su lugar de votación será Barranco porque no actualizó su dirección.

Se recomienda a los ciudadanos que aún figuran con domicilio en provincia renovar su DNI lo antes posible, para evitar costos de traslado y complicaciones en el trámite.

¿Qué trámites o procesos no podré realizar si mi DNI está vencido?

Jorge Puch Pardo Figueroa declaró que “Con el DNI vencido no se podrán ejercer los derechos civiles”. Esto significa que no se podrán realizar trámites, cobrar en el banco, efectuar procesos notariales, entre otros.

Puch indicó que Reniec está llevando a cabo campañas de actualización del documento de identidad, ofreciendo facilidades a nivel nacional. En el caso de los mayores de 18 años, en los simulacros electorales realizados, señaló que “Hay 87.292 ciudadanos
que aún tienen DNI amarillo”. Esto representa un inconveniente al votar, ya que aparecerán con su foto anterior y con la información desactualizada.

“Los jóvenes pueden ingresar a la página web de Reniec para renovar su DNI y acceder a todos los servicios que brindamos”, añadió el subdirector. Por otro lado, explicó que una persona figura como fallecida solo si se ha tramitado el acta de defunción por lo tanto el documento aparecerá como vigente, pero con el estatus de caducado.

