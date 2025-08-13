Si te mudaste a otro distrito o provincia en Perú, así puedes actualizar el domicilio en tu DNI, según Reniec

Actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI. | Foto: Composición LR/Andina

Actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI. | Foto: Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha instado a la ciudadanía que haya cambiado de domicilio y no tenga actualizado este dato en su Documento Nacional de Identidad (DNI) a realizar el trámite correspondiente. Esto es necesario para obtener un DNI azul o electrónico.

Existen dos opciones para realizar la actualización del domicilio. Una de ellas es, de manera presencial, en más de 400 oficinas que Reniec tiene a nivel nacional. Los interesados pueden acceder al portal web de Reniec para encontrar la oficina más cercana a su domicilio o centro de trabajo.

Por otro lado, si se elige hacer el trámite de forma virtual, Reniec ofrece la posibilidad de actualizar el domicilio a través de su página web. En ambos casos es necesario verificar el estado del trámite en el siguiente enlace. Una vez que la solicitud esté al 100%, el ciudadano podrá recoger su DNI en la oficina seleccionada.

¿Cómo actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI?

Para actualizar la dirección de domicilio en tu DNI vigente, sigue estos sencillos pasos:

Primero debes realizar el pago correspondiente. Para ello, ingresa a los portales (clic aquí) del Banco de la Nación o del BCP (clic aquí), o acude a las agencias o agentes de dichos bancos. El costo para actualizar el DNI azul es de S/ 22 (código 00728) y para el DNI electrónico es de S/ 34 (código 00730)

Después de efectuar el pago, haz clic en el siguiente enlace para continuar con el proceso. En el sitio web, selecciona la opción 'Servicios en Línea' y luego 'Rectificación de Domicilio', o utiliza el aplicativo DNI Bio Facial. Posteriormente, ingresa los datos que se solicitan en el formulario.

Una vez completada la información, deberás completar la declaración jurada requerida. Luego, termina el trámite en la misma página web del Reniec .

. Finalmente, selecciona la oficina registral donde podrás recoger tu nuevo DNI, ya sea azul o electrónico. Una vez que el trámite haya sido procesado.

Renovación del DNI azul y electrónico, según Reniec

Es importante destacar que si el DNI está caducado o si faltan menos de 60 días para su vencimiento, el sistema no permitirá tramitar la rectificación de domicilio. En este caso, será necesario solicitar la renovación del DNI.

El costo por la renovación es de S/ 30 para el DNI azul y S/ 41 para el DNI electrónico. Adicionalmente, Reniec aclara que este trámite permite actualizar todos los datos del DNI sin costos adicionales y puede realizarse tanto de forma presencial como virtual.

