HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Sociedad

Cae red criminal de estafa y fraude digital en Chiclayo, Lima e Ica: mafia operaba desde penales y tenía un call center

Siete presuntos miembros fueron detenidos, incluidos varios internos de penales. 'Los cibernorteños utilizaban un call center para llevar a cabo sus operaciones fraudulentas desde el 2020.

Banda operaba captando datos confidenciales de víctimas a través de engaños telefónicos y digitales.
Banda operaba captando datos confidenciales de víctimas a través de engaños telefónicos y digitales. | Foto: composición LR/Ministerio Público

En el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia, este jueves 14 de agosto las autoridades desmantelaron la organización criminal conocida como 'Los cibernorteños'. En operativos coordinados en Chiclayo, Lima e Ica, se detuvo a siete presuntos integrantes de esta mafia, que desde el año 2020 se dedicaba a diversas actividades ilícitas.

Es importante mencionar que esta mafia estaba dedicada desde el 2020 a la estafa, extorsión y fraude informático. Asimismo, esta organización operaba bajo la fachada de una empresa de call center para evitar levantar sospechas y ganar la confianza de sus potenciales víctimas.

PUEDES VER: Suplantan identidad de estudiante peruano para estafar en Marketplace y roban más de S/20.000: "Me han demandado"

lr.pe

Operativo en Chiclayo, Lima e Ica contra la banda 'Los cibernorteños'

En la región Lambayeque, los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Karina S. C. (48), María Fernanda V. V. (21), Randy V. D. (22), Gerardo Samir L. G. (31) y Camilo Adrián Ch. P. (24).

Asimismo, las autoridades realizaron el registro de celdas en el penal de Chiclayo (ex - Picsi) de los internos Diego N. S. (23), Cristhian Manuel R. O. (23), Rivaldo Alexander V. V. (20) y Michael M. P. (28). Por otro lado, en Lima fueron capturados Kimberly M. T. (26), Rodrigo D. Ch. y Raymundo E. R. (34). De igual modo, en el penal de Chincha se intervino la celda del reo Jorge Luis M. C. (26).

PUEDES VER: Ofrecían el trabajo soñado por redes sociales, pero terminaron siendo estafas en Lima: "Me obligaron a pagar cursos"

lr.pe

Así operarían 'Los cibernorteños' desde prisión: estafaban con llamadas telefónicas y mensajes maliciosos

La tesis fiscal señala que esta presunta red operaba bajo dos modalidades: phishing, que consiste en engañar a las víctimas para obtener información confidencial mediante correos electrónicos y mensajes de texto maliciosos, y vishing, que emplea llamadas telefónicas o mensajes de voz para hacerse pasar por representantes de empresas o instituciones confiables y así obtener datos bancarios y sustraer dinero.

Para lograr su objetivo, las víctimas, entre ellas personas naturales, comerciantes y empresarios, eran contactadas desde un call center que operaba bajo la fachada de la empresa DIDEA Education Perú S.A.C., donde se llevaba a cabo todo el proceso de captación de datos y fraude informático mediante equipos telefónicos y otros medios tecnológicos.

PUEDES VER: Joven peruano estafó a sus amigos con supuesto trading y huye con más de S/ 10 millones hacia Colombia

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

LEER MÁS
‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

‘Los Cibernorteños’: Desmantelan call center dedicado a la extorsión

LEER MÁS
Se hizo pasar por médica en Colombia y fue arrestada en España: la buscaban por usurpación, estafa y falsificar documentos

Se hizo pasar por médica en Colombia y fue arrestada en España: la buscaban por usurpación, estafa y falsificar documentos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

LEER MÁS
Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Sociedad

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota