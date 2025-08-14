En el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia, este jueves 14 de agosto las autoridades desmantelaron la organización criminal conocida como 'Los cibernorteños'. En operativos coordinados en Chiclayo, Lima e Ica, se detuvo a siete presuntos integrantes de esta mafia, que desde el año 2020 se dedicaba a diversas actividades ilícitas.

Es importante mencionar que esta mafia estaba dedicada desde el 2020 a la estafa, extorsión y fraude informático. Asimismo, esta organización operaba bajo la fachada de una empresa de call center para evitar levantar sospechas y ganar la confianza de sus potenciales víctimas.

Operativo en Chiclayo, Lima e Ica contra la banda 'Los cibernorteños'

En la región Lambayeque, los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Karina S. C. (48), María Fernanda V. V. (21), Randy V. D. (22), Gerardo Samir L. G. (31) y Camilo Adrián Ch. P. (24).

Asimismo, las autoridades realizaron el registro de celdas en el penal de Chiclayo (ex - Picsi) de los internos Diego N. S. (23), Cristhian Manuel R. O. (23), Rivaldo Alexander V. V. (20) y Michael M. P. (28). Por otro lado, en Lima fueron capturados Kimberly M. T. (26), Rodrigo D. Ch. y Raymundo E. R. (34). De igual modo, en el penal de Chincha se intervino la celda del reo Jorge Luis M. C. (26).

Así operarían 'Los cibernorteños' desde prisión: estafaban con llamadas telefónicas y mensajes maliciosos

La tesis fiscal señala que esta presunta red operaba bajo dos modalidades: phishing, que consiste en engañar a las víctimas para obtener información confidencial mediante correos electrónicos y mensajes de texto maliciosos, y vishing, que emplea llamadas telefónicas o mensajes de voz para hacerse pasar por representantes de empresas o instituciones confiables y así obtener datos bancarios y sustraer dinero.

Para lograr su objetivo, las víctimas, entre ellas personas naturales, comerciantes y empresarios, eran contactadas desde un call center que operaba bajo la fachada de la empresa DIDEA Education Perú S.A.C., donde se llevaba a cabo todo el proceso de captación de datos y fraude informático mediante equipos telefónicos y otros medios tecnológicos.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

