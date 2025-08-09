HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec intensifica el registro de peruanos en Santa Rosa de Loreto en medio de tensión con Colombia: suman más de 300 trámites de identificación

El distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, enfrenta una disputa de expropiación con Colombia. En medio del conflicto, el Reniec ha realizado más de 300 trámites de identidad.

Santa Rosa de Loreto es un distrito peruano, creada por la Ley 11278/2024-PE.
Santa Rosa de Loreto es un distrito peruano, creada por la Ley 11278/2024-PE. | Foto: Composición LR/Andina.

El distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, está en actual disputa ante las declaraciones de presunta expropiación de parte de Colombia hacia el Perú. Precisamente y en medio de un conflicto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ha realizado más de 300 trámites de identidad en este nuevo distrito peruano, creado así bajo la Ley 11278/2024-PE.

Las diversas atenciones se han realizado a través de cuatro campañas a cargo de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) del Reniec, dos mediante un punto de atención acondicionado por la municipalidad distrital y otras dos a bordo de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Yaraví.

Reniec atiende demanda de documentos a peruanos que viven en el distrito de Santa Rosa de Loreto

Según lo han comunicado, los peruanos que actualmente viven en el distrito de Santa Rosa de Loreto, se han beneficiado y accedido a los trámites referidos con el Documento Nacional de Identidad (DNI) entre los que están la renovación, cambio de DNI amarillo al de adulto, duplicados, rectificación de domicilio y entregas de nuevos documentos. Fueron un promedio de 3.000 peruanos quienes accedieron a su debida documentación.

Desde el año 2004, el Reniec, atiende a la población de Santa Rosa, por lo que, en 2025, 300 peruanos pudieron recibir sus respectivos documentos en el nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto. Disponiendo un punto de atención en beneficio de la población y las localidades aledañas cuyo funcionamiento inició desde el 7 de julio.

¿Cuándo se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto?

En junio de 2025, el Congreso del Perú, firmó la autógrafa que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto. Es dictamen del Proyecto de Ley 11278/2024-PE, de autoría del Poder Ejecutivo, asimismo, lleva la firma de la presidente Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.

