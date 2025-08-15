La Ley 32421 de la nacionalidad peruana deroga la anterior Ley 26574 | Andina

La Ley 32421 de la nacionalidad peruana deroga la anterior Ley 26574 | Andina

El Gobierno del Perú ha oficializado la nueva ley de nacionalidad (Ley 32421), aprobada recientemente por la Comisión Permanente del Congreso, y que establece requisitos adicionales para obtener la ciudadanía peruana debido a los cambios en la dinámica migratoria a nivel mundial y a la necesidad de proteger la seguridad nacional.

La norma, que sustituye a la Ley 26574 y entra en vigencia al día siguiente de publicado su reglamento, aumenta el tiempo de estadía exigido para que un extranjero obtenga la nacionalidad peruana, y establece un mínimo de ingresos económicos lícitos para la naturalización, así como restricciones para personas con antecedentes penales y condiciones para menores nacidos fuera del Perú.

¿Qué extranjeros pueden obtener la nacionalidad peruana?

De acuerdo con la nueva ley, los ciudadanos extranjeros pueden adquirir la nacionalidad peruana por voluntad mediante alguna de las siguientes vías:

Naturalización

Opción

Doble nacionalidad

Distinción meritoria

Deportista calificado.

En el caso de la nacionalización por nacimiento, será peruano todo aquel niño que haya:

Nacido en territorio peruano, cualquiera sea la nacionalidad de los padres

Nacido en el extranjero, hijo de padre o madre peruanos de nacimiento, inscrito en el registro de nacimientos de la oficina consular del Perú más cercana a la jurisdicción donde se produjo el nacimiento, o en el registro civil en el Perú, cuando corresponda. Este derecho se reconoce hasta la tercera generación de descendientes.

Adoptado por padre o madre peruanos de nacimiento.

Menor de edad en estado de abandono que reside en el territorio de la República, hijo de padres desconocidos.

No obstante, la nacionalidad adquirida por el padre o la madre nacionalizados no se transmite automáticamente. Para poder ejercer los derechos al nombre, identidad y nacionalidad peruana, los nacimientos deben ser inscritos en el Registro del Estado Civil.

Requisitos para obtener la nacionalidad peruana

Todo extranjero que desee acceder a la nacionalidad peruana por voluntad debe cumplir con estos requisitos, según la nueva Ley 32421:

Gozar de plena capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, según lo previsto en el Código Civil. Conocimiento del idioma castellano o alguno de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Perú o en la ley de la materia, si uno de ellos no es su lengua materna. Conocimientos generales de la historia y geografía del país, así como de la Constitución Política del Perú, del arte y cultura, ciudadanía, educación cívica y actualidad nacional, que serán evaluados. Residencia migratoria mínima en el territorio nacional. Calidad migratoria de residente vigente en el territorio nacional. Datos actualizados de la correspondiente información migratoria. Ingresos económicos de fuente lícita, que permitan solventar sus gastos en el territorio nacional. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales vigentes dentro del territorio nacional ni en el extranjero; en este último caso, el reglamento puede establecer un plazo mayor de vigencia al del documento respectivo. No tener notificación que ponga en peligro la seguridad nacional, orden interno y orden público, presentando para ello la constancia en el sistema INTERPOL – Ficha de Canje Internacional, o documento análogo expedido por organismo internacional. La documentación emitida en el extranjero debe ser apostillada o legalizada en las oficinas del consulado peruano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tener la traducción al idioma castellano por traductor colegiado o público juramentado, o especial, de ser el caso. Nacionalidad de origen con la que ingresó al territorio nacional, con la presentación del pasaporte vigente de dicho país.

Requisitos para la nacionalidad peruana por naturalización

Para obtener la nacionalidad peruana por la vía de la naturalización, el ciudadano extranjero deberá cumplir estos requisitos específicos:

Acreditar el ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad empresarial u otra actividad que le permita generar ingresos económicos anuales de fuente lícita y propia de diez unidades impositivas tributarias (10 UIT), y que tribute formalmente en el país, para solventar sus gastos en el territorio nacional.

Acreditar un periodo de residencia migratoria mínima de cinco años en el territorio de la República, continuos e inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud.

Otras modalidades para nacionalizarse peruano

Por opción : deben acreditar la unión matrimonial con un peruano o peruana por un tiempo mínimo de 4 años continuos e inmediatos a la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, deben tener residencia migratoria en el país y expresar su voluntad de obtener la nacionalidad peruana ante la autoridad competente.

: deben acreditar la unión matrimonial con un peruano o peruana por un tiempo mínimo de 4 años continuos e inmediatos a la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, deben tener residencia migratoria en el país y expresar su voluntad de obtener la nacionalidad peruana ante la autoridad competente. Por doble nacionalidad : aplican los mismos requisitos generales, así como la exigencia de 10 UIT de ingresos anuales lícitos.

: aplican los mismos requisitos generales, así como la exigencia de 10 UIT de ingresos anuales lícitos. Por distinción meritoria : para aquellas personas que hayan residido como mínimo 2 años en el Perú, cuenten con una trayectoria de vida honorable y hayan servido, prestado o desarrollado alguna actividad, arte u oficio de manera distinguida en favor de la nación peruana. La otorga el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo.

: para aquellas personas que hayan residido como mínimo 2 años en el Perú, cuenten con una trayectoria de vida honorable y hayan servido, prestado o desarrollado alguna actividad, arte u oficio de manera distinguida en favor de la nación peruana. La otorga el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo. Por deportista calificado: deportistas que hayan residido un mínimo de dos años en territorio peruano y muestren la voluntad de adquirir la nacionalidad y representar al Perú en eventos deportivos oficiales.

Al ser un acto soberano del Estado peruano, el otorgamiento de la nacionalidad peruana puede ser denegado por motivos de interés público, según indica la ley. Asimismo, los trámites para obtenerla o recuperarla que se hayan iniciado antes de la vigencia de la nueva ley continuarán conforme a la normativa vigente a la fecha en que se presentó la solicitud.