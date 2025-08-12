Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en varios puntos del distrito. | Foto: Composición LR/IA

Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en varios puntos del distrito. | Foto: Composición LR/IA

El DNI electrónico es una versión digital del Documento Nacional de Identidad que permite a los ciudadanos realizar trámites y gestiones de manera segura y ágil a través de plataformas en línea. Este documento cuenta con un chip que almacena información personal, lo que facilita la autenticación en diversos servicios públicos y privados de forma remota.

En Lima, el distrito de San Martín de Porres ofrecerá la posibilidad de obtener el DNI electrónico de manera gratuita. Sin embargo, esta oportunidad está sujeta a ciertos requisitos establecidos por las autoridades, por lo que se recomienda verificar los criterios necesarios antes de aprovechar la campaña.

Campaña gratuita de DNI electrónico: ¿dónde puedes obtenerlo?

El distrito de San Martín de Porres ha anunciado una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes menores de 17 años, así como a adultos mayores de 60 años. La campaña se llevará a cabo durante el mes de agosto en diferentes puntos del distrito, en las siguientes fechas y lugares:

lunes 4 y 25 de agosto: agencia Zona Comercial Industrial, Calle Las Tunas Nro. 308 - Urb. Naranjal, desde las 9.30 a. m.

lunes 11 de agosto: agencia Infantas, Av. San Bernardo Nro. 200 - Urb. Santa Luisa, desde las 9.30 a. m.

lunes 18 de agosto: agencia Municipal Nuevo San Martín, Av. Canta Callao Mz A Lt. 11 - Urb. Begonias, desde las 9.30 a. m.

La campaña ha sido informada a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, donde se ha destacado que los cupos son limitados.

DNI electrónico gratis: ¿qué servicios estarán disponibles?

Los ciudadanos peruanos que asistan podrán acceder a diversos servicios relacionados con el DNI electrónico. Estos servicios incluyen:

Inscripción por primera vez.

Renovación de DNI.

Rectificación de datos.

Actualización de foto.

Actualización de dirección

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a estos servicios, los interesados deben presentar los siguientes documentos:

Copia del acta de nacimiento.

Copia simple de un recibo de luz o agua, como comprobante de domicilio.

