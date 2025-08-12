HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo

Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en diversos puntos del distrito, con servicios de inscripción, renovación y más. Para participar, deben cumplir determinados requisitos.

Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en varios puntos del distrito.
Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en varios puntos del distrito. | Foto: Composición LR/IA

El DNI electrónico es una versión digital del Documento Nacional de Identidad que permite a los ciudadanos realizar trámites y gestiones de manera segura y ágil a través de plataformas en línea. Este documento cuenta con un chip que almacena información personal, lo que facilita la autenticación en diversos servicios públicos y privados de forma remota.

En Lima, el distrito de San Martín de Porres ofrecerá la posibilidad de obtener el DNI electrónico de manera gratuita. Sin embargo, esta oportunidad está sujeta a ciertos requisitos establecidos por las autoridades, por lo que se recomienda verificar los criterios necesarios antes de aprovechar la campaña.

Campaña gratuita de DNI electrónico: ¿dónde puedes obtenerlo?

El distrito de San Martín de Porres ha anunciado una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes menores de 17 años, así como a adultos mayores de 60 años. La campaña se llevará a cabo durante el mes de agosto en diferentes puntos del distrito, en las siguientes fechas y lugares:

  • lunes 4 y 25 de agosto: agencia Zona Comercial Industrial, Calle Las Tunas Nro. 308 - Urb. Naranjal, desde las 9.30 a. m.
  • lunes 11 de agosto: agencia Infantas, Av. San Bernardo Nro. 200 - Urb. Santa Luisa, desde las 9.30 a. m.
  • lunes 18 de agosto: agencia Municipal Nuevo San Martín, Av. Canta Callao Mz A Lt. 11 - Urb. Begonias, desde las 9.30 a. m.

La campaña ha sido informada a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, donde se ha destacado que los cupos son limitados.

DNI electrónico gratis: ¿qué servicios estarán disponibles?

Los ciudadanos peruanos que asistan podrán acceder a diversos servicios relacionados con el DNI electrónico. Estos servicios incluyen:

  • Inscripción por primera vez.
  • Renovación de DNI.
  • Rectificación de datos.
  • Actualización de foto.
  • Actualización de dirección

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a estos servicios, los interesados deben presentar los siguientes documentos:

  • Copia del acta de nacimiento.
  • Copia simple de un recibo de luz o agua, como comprobante de domicilio.

