DNI electrónico gratuito 2025 en Perú, este 18 de agosto: el único lugar donde podrás obtenerlo sin costo
Los ciudadanos interesados podrán gestionar su DNI electrónico en diversos puntos del distrito, con servicios de inscripción, renovación y más. Para participar, deben cumplir determinados requisitos.
- Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios
- Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”
El DNI electrónico es una versión digital del Documento Nacional de Identidad que permite a los ciudadanos realizar trámites y gestiones de manera segura y ágil a través de plataformas en línea. Este documento cuenta con un chip que almacena información personal, lo que facilita la autenticación en diversos servicios públicos y privados de forma remota.
En Lima, el distrito de San Martín de Porres ofrecerá la posibilidad de obtener el DNI electrónico de manera gratuita. Sin embargo, esta oportunidad está sujeta a ciertos requisitos establecidos por las autoridades, por lo que se recomienda verificar los criterios necesarios antes de aprovechar la campaña.
PUEDES VER: ¿Cómo actualizar la dirección domiciliaria en el DNI?: Reniec impone sanciones si no lo haces a tiempo
Campaña gratuita de DNI electrónico: ¿dónde puedes obtenerlo?
El distrito de San Martín de Porres ha anunciado una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes menores de 17 años, así como a adultos mayores de 60 años. La campaña se llevará a cabo durante el mes de agosto en diferentes puntos del distrito, en las siguientes fechas y lugares:
- lunes 4 y 25 de agosto: agencia Zona Comercial Industrial, Calle Las Tunas Nro. 308 - Urb. Naranjal, desde las 9.30 a. m.
- lunes 11 de agosto: agencia Infantas, Av. San Bernardo Nro. 200 - Urb. Santa Luisa, desde las 9.30 a. m.
- lunes 18 de agosto: agencia Municipal Nuevo San Martín, Av. Canta Callao Mz A Lt. 11 - Urb. Begonias, desde las 9.30 a. m.
La campaña ha sido informada a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, donde se ha destacado que los cupos son limitados.
PUEDES VER: Reniec lanza nueva campaña gratuita de DNI electrónico en este distrito limeño: más de 1.000 documentos serán entregados el 16 de agosto
DNI electrónico gratis: ¿qué servicios estarán disponibles?
Los ciudadanos peruanos que asistan podrán acceder a diversos servicios relacionados con el DNI electrónico. Estos servicios incluyen:
- Inscripción por primera vez.
- Renovación de DNI.
- Rectificación de datos.
- Actualización de foto.
- Actualización de dirección
¿Cuáles son los requisitos?
Para acceder a estos servicios, los interesados deben presentar los siguientes documentos:
- Copia del acta de nacimiento.
- Copia simple de un recibo de luz o agua, como comprobante de domicilio.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.