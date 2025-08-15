La noche del último jueves, la ciudad de Trujillo vivió un atentado impactante que dejó tres heridos. Se trata de una fuerte explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú, cerca de las 22:10 horas, que desató el pánico en varios distritos urbanos. Más de veinte viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva, con ventanas y puertas destrozadas. El corte de energía eléctrica complicó la llegada de socorristas y la evacuación de los vecinos. Sin embargo, detrás de este hecho hay un nombre que resuena con fuerza, el cual se rumorea que fue el principal objetivo de este ataque: alias ‘Bolaños’.

Sergio Alias ‘Bolaños’ es un exintegrante de la organización criminal 'Los Pulpos', uno de los grupos delictivos más temidos en La Libertad, que sería el presunto objetivo del ataque. Con un pasado marcado por delitos de extorsión y sicariato, cumplió una condena que lo mantuvo varios años en prisión. Recientemente excarcelado, su regreso a las calles no ha pasado inadvertido. Fuentes policiales indican que, tras su liberación, habría iniciado una colaboración con las autoridades judiciales, aportando información sobre las redes criminales que operan en el norte del país.

Alias ‘Bolaños’, exintegrante de 'Los Pulpos', es señalado como objetivo de la explosión en Trujillo

El atentado del jueves habría tenido como blanco un inmueble relacionado con la madre de ‘Bolaños’. La propiedad, ubicada en la zona afectada, estaba desocupada y en venta después de haber sido usada como local comercial. Según las hipótesis policiales, la detonación sería una advertencia directa, un mensaje de que el ex reo sigue en la mira de facciones que disputan el control del territorio.

Por otro lado, la cooperación entre 'Bolaños' y las autoridades judiciales no está exenta de sospechas. Investigadores de la Policía Nacional del Perú advierten que podría tratarse de una estrategia para reposicionarse en el mundo criminal, buscando desplazar a competidores y recuperar control en las actividades ilícitas de cobro y extorsión. En Trujillo, donde estos negocios ilegales generan millonarias ganancias, cada movimiento de ‘Bolaños’ es seguido con atención tanto por las fuerzas del orden como por las bandas rivales.

Alias ‘Bolaños’ fue pieza clave en la violenta disputa criminal que azota a La Libertad

La trayectoria de ‘Bolaños’ está estrechamente ligada a 'Los Pulpos', organización que llegó a dominar gran parte de la delincuencia organizada en Trujillo bajo el mando de 'John' y 'Johnson', padre e hijo respectivamente. Con el tiempo, los golpes policiales y las divisiones internas fragmentaron el grupo, dejando un escenario de competencia violenta entre remanentes y nuevas bandas emergentes. En ese contexto, ‘Bolaños’ figura como un actor clave, bien conectado y con experiencia en el manejo de operaciones ilícitas.

El caso de alias ‘Bolaños’ refleja el panorama de inseguridad que enfrenta Trujillo. Según cifras oficiales de el Sidepol, entre enero y mayo de 2025 se reportaron 2.055 casos de extorsión, lo que representa una disminución del 7% respecto al mismo período de 2024.