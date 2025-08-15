Producto de una disputa de 3 bandas criminales, se registró una fuerte explosión en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad. El hecho sucedió en horas de la noche del último jueves 14 de agosto y ha dejado un saldo de 3 heridos y daños materiales en alrededor de 20 viviendas producto de la magnitud del incidente.

Al respecto, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, precisó que el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre las siguientes bandas criminales: Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría. Por ello, la Policía Nacional del Perú considera que estas organizaciones delictivas estarían disputando ciertos sectores del norte del país para controlar las extorsiones, cobro de cupo, entre otros.