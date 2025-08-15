Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 3 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales
La explosión de gran magnitud estaría ocasionada por una disputa por el territorio entre las bandas criminales: Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría, de acuerdo al ministro del Interior.
Producto de una disputa de 3 bandas criminales, se registró una fuerte explosión en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad. El hecho sucedió en horas de la noche del último jueves 14 de agosto y ha dejado un saldo de 3 heridos y daños materiales en alrededor de 20 viviendas producto de la magnitud del incidente.
Al respecto, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, precisó que el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre las siguientes bandas criminales: Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría. Por ello, la Policía Nacional del Perú considera que estas organizaciones delictivas estarían disputando ciertos sectores del norte del país para controlar las extorsiones, cobro de cupo, entre otros.
Atentado en Trujillo últimas noticias
Detienen tres presuntos implicados
De acuerdo con el General Guillermo Llerena, se han detenido a tres personas presuntamente implicadas en el atentado de Trujillo. Se trataría de dos menores y un adulto, quienes fueron encontrados con notas extorsivas e implementos usados para la detonación de artefactos.
Las imágenes del atentado en Trujillo
Viviendas aledañas resultaron dañadas tras la fuerte explosión registrada en la av. Perú, en Trujillo, la noche del jueves 14 de agosto.
Foto: Yolanda Goicochea.
Ataque estaría dirigido contra exintegrante de Los Pulpos
De acuerdo a la información policial, la organización criminal denominada 'Los Pepes' se habría atribuido la responsabilidad del atentado. En las imágenes, se oye a uno de los miembros amedrentar bajo amenazas a Sergio Bolaños, exintegrante de 'Los Pulpos', quien sería el dueño de la vivienda donde se detonó el explosivo.
Alrededor de 20 viviendas afectadas
La explosión registrada en la Av. Perú, una zona bastante comercial en Trujillo, también causó daños materiales a 20 viviendas cercanas, lo que manifestó la intensidad de lo que fue la onda expansiva. De igual manera, se reportó que el estruendo se logró escuchar en varios distritos. La Policía Nacional ya realiza las diligencias de ley e investiga el móvil detrás del acto criminal.