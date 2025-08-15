HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Según el Mininter, el ataque se realizó contra la vivienda de Sergio Bolaños, exintegrante de Los Pulpos. Antes de salir de prisión, Bolaños habría colaborado con la PNP al brindar información valiosa de su exbanda criminal.

Así quedó la vivienda de Bolaños tras la detonación. Foto: Yolanda Goicochea/LR
Así quedó la vivienda de Bolaños tras la detonación. Foto: Yolanda Goicochea/LR

La noche del jueves 14 de agosto protagonizó una fuerte explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, La Libertad. Carlos Malaver, ministro del Interior, se apersonó a la zona para realizar las diligencias correspondientes y reveló que se trataría de una guerra entre redes delictivas.

"La hipótesis nos está indicando que sería entre Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría. Estarían detrás de ello, es por eso que estamos haciendo las acciones y se están emitiendo las disposiciones correspondientes", declaró a medios locales.

En esa línea, el atentado contra la casa de Sergio Bolaños, exmiembro de Los Pulpos y exreo del penal El Milagro, dejó como salgo un total de 3 heridos y más de 20 viviendas con daños materiales. A continuación, se mostrará algunos de los inmuebles alcanzados por la dinamita.

PUEDES VER: Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

lr.pe

Así quedaron las viviendas tras el atentado en Trujillo

Interior de una vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Interior de una vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de discos de embrague. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de discos de embrague. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Interior de otra vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Interior de otra vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de repuestos. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de repuestos. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Vivienda de Bolaños. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Vivienda de Bolaños. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de Odontología. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de Odontología. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Otras viviendas afectadas. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Otras viviendas afectadas. Foto: Yolanda Goicochea/LR

PUEDES VER: Presunto nepotismo en Corpac: suspenden a trabajadora que habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

lr.pe

Disputa de espacios territoriales en La Libertad

"La hipótesis que se maneja, por parte de la Policía y el Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, si no se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias, (…) para realizar la extorsión", acotó Malaver.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

LEER MÁS
Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

LEER MÁS
Amenazaba a pasajeros de bus con tijeras si no le compraban caramelos: cae avezado vendedor ambulante en Chorrillos

Amenazaba a pasajeros de bus con tijeras si no le compraban caramelos: cae avezado vendedor ambulante en Chorrillos

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 3 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Sociedad

Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 3 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Afíliate al SIS desde tu celular con el nuevo aplicativo del Minsa y revisa tus beneficios

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares y víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota