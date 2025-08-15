Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

La noche del jueves 14 de agosto protagonizó una fuerte explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, La Libertad. Carlos Malaver, ministro del Interior, se apersonó a la zona para realizar las diligencias correspondientes y reveló que se trataría de una guerra entre redes delictivas.

"La hipótesis nos está indicando que sería entre Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría. Estarían detrás de ello, es por eso que estamos haciendo las acciones y se están emitiendo las disposiciones correspondientes", declaró a medios locales.

En esa línea, el atentado contra la casa de Sergio Bolaños, exmiembro de Los Pulpos y exreo del penal El Milagro, dejó como salgo un total de 3 heridos y más de 20 viviendas con daños materiales. A continuación, se mostrará algunos de los inmuebles alcanzados por la dinamita.

Así quedaron las viviendas tras el atentado en Trujillo

Interior de una vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de discos de embrague. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Interior de otra vivienda. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de repuestos. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Vivienda de Bolaños. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Negocio de Odontología. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Otras viviendas afectadas. Foto: Yolanda Goicochea/LR

Disputa de espacios territoriales en La Libertad

"La hipótesis que se maneja, por parte de la Policía y el Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, si no se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias, (…) para realizar la extorsión", acotó Malaver.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.