Sociedad

Atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda anuncia bonos para afectados

Ministro Durich Whittembury informó que bonos serán para arrendamiento y reforzamiento estructural. Sector estima que 90 viviendas terminaron afectadas por atentado.

Atentado afectó viviendas y negocios, algunos quedaron inhabitables. Foto: Yolanda Goicochea - La República.
Atentado afectó viviendas y negocios, algunos quedaron inhabitables. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Tras el atentado con explosivo en la avenida Perú, en Trujillo, que dejó más de 90 viviendas afectadas, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Francisco Whittembury Talledo, anunció medidas urgentes para atender a las familias damnificadas.

Durante su visita a la zona de desastre, el titular del sector aseguró que se llevará a cabo una intervención integral en el área afectada. “Se realizará una evaluación integral al 100% de todos los vecinos que se han visto afectados”, afirmó Whittembury.

PUEDES VER: Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

lr.pe

El ministro detalló que los daños más comunes identificados corresponden a estructuras ligeras, como marcos de puertas, techos de calamina y ventanas, que serán reparados de forma inmediata por el ministerio.

Bonos para afectados

El Ministerio de Vivienda implementará bonos de arrendamiento para emergencias, destinados a las familias cuyas viviendas hayan quedado temporalmente inhabitables.

 “Vamos a otorgar bonos de arrendamiento para emergencias, que consiste en 500 soles mensuales por un espacio de dos años”, indicó el ministro Whittembury.

Además, para los casos más graves, donde las viviendas hayan colapsado o presenten daños estructurales severos, se activará un bono de reforzamiento estructural de mayor monto. “En el caso de las casas inhabitables por afectación estructural se otorgará un bono de reforzamiento que es un bono mucho mayor, no de 2.000 soles, sino arriba de 40.000 y hasta 60.000 soles, dependiendo de la intervención que se requiera realizar”, precisó.

Llegada de más equipo técnico

El ministerio ha dispuesto el envío de un equipo técnico mayor a partir del lunes, el cual continuará con el levantamiento de información, no solo en las casas colindantes, sino también en zonas aledañas.

Asimismo, se informó que en los próximos días, tras el levantamiento de fichas técnicas con los vecinos, se dará inicio a las obras inmediatas.

“Con las fichas que se levantan entre los vecinos entre el jueves y viernes de próximas semanas, se empezarán a instalar vidrios, puertas y ventanas de afectados, y calaminas; todo lo que sea un trabajo inmediato”, detalló el ministro de Vivienda.

