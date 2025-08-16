HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Sociedad

Auto se estrella tras cierre de camión en la Carretera Central: adulta mayor fallece y deja 3 heridos

Un grave accidente en la Carretera Central, sector Pasco-Huánuco, dejó un fallecido tras la colisión de un auto contra un cerro luego de ser cerrado por un camión que se dio a la fuga.

Grave accidente en la Carretera Central deja un fallecido y varios heridos
Un grave accidente de tránsito se registró en la Carretera Central, en el sector Pasco-Huánuco, cuando un auto colisionó contra un cerro tras ser cerrado por un camión que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la peligrosa curva Batanchaca, considerada de alto riesgo por los transportistas.

Según las primeras investigaciones policiales, el vehículo de placa F3W-000 impactó violentamente luego de ser cerrado por el vehículo pesado que huyó del lugar. La víctima mortal fue identificada como Marceliana Suárez de Carlos, de 65 años, mientras que los heridos son Fernanda Isabel Samudio Evangelista, de 19 años; Edu Jefferson Espinoza Delgado, de 19 años; y Oswaldo Ambrosio Cárdenas, de 45 años, quienes presentan lesiones de consideración.

Accidente en curva Batanchaca deja un fallecido y tránsito interrumpido en Carretera Central

El vehículo quedó completamente destrozado en la parte delantera, con piezas mecánicas esparcidas en la pista y un neumático desprendido, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito por varias horas. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público lideran las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro e identificar al conductor del camión que habría provocado el choque.

Transportistas que recorren la zona señalan que la curva Batanchaca es un punto crítico, donde muchos vehículos, especialmente camiones de carga hacia Huánuco y la selva central, no reducen la velocidad. Esta vía ha sido escenario de múltiples accidentes, algunos con consecuencias fatales, lo que aumenta el riesgo para los conductores que transitan por el sector.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

