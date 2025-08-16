Un grave accidente de tránsito se registró en la Carretera Central, en el sector Pasco-Huánuco, cuando un auto colisionó contra un cerro tras ser cerrado por un camión que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la peligrosa curva Batanchaca, considerada de alto riesgo por los transportistas.

Según las primeras investigaciones policiales, el vehículo de placa F3W-000 impactó violentamente luego de ser cerrado por el vehículo pesado que huyó del lugar. La víctima mortal fue identificada como Marceliana Suárez de Carlos, de 65 años, mientras que los heridos son Fernanda Isabel Samudio Evangelista, de 19 años; Edu Jefferson Espinoza Delgado, de 19 años; y Oswaldo Ambrosio Cárdenas, de 45 años, quienes presentan lesiones de consideración.

El vehículo quedó completamente destrozado en la parte delantera, con piezas mecánicas esparcidas en la pista y un neumático desprendido, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito por varias horas. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público lideran las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro e identificar al conductor del camión que habría provocado el choque.

Transportistas que recorren la zona señalan que la curva Batanchaca es un punto crítico, donde muchos vehículos, especialmente camiones de carga hacia Huánuco y la selva central, no reducen la velocidad. Esta vía ha sido escenario de múltiples accidentes, algunos con consecuencias fatales, lo que aumenta el riesgo para los conductores que transitan por el sector.

