Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Sociedad

Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

Sheyla Gutiérrez, madre de los tres menores que habían sido reportados como desaparecidos, aún no es encontrada por las autoridades. Su pareja y sospechoso permanece en la comisaría del Callao.

El acusado fue trasladado a la comisaría del Callao tras ser intervenido en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. Foto: Composición LR
El acusado fue trasladado a la comisaría del Callao tras ser intervenido en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. Foto: Composición LR

Los hijos de la ciudadana peruana Sheyla Gutiérrez Rocillo fueron encontrados tras llegar al Perú en compañía de su padre, Josimar Cabrera, quien es acusado por su desaparición en Estados Unidos, en donde residen desde el 2023. Tras ello, la Policía Nacional intervino al sujeto en las inmediaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

No obstante, el acusado podría salir en libertad al no existir una denuncia en su contra por la desaparición de Sheyla. De acuerdo con los familiares de la mujer, ella había sufrido violencia psicológica por parte de su pareja en California, Estados Unidos. Incluso, señalaron de que Cabrera también habría agredido psicológicamente a sus hijos.

PUEDES VER: Peruana y sus 3 hijos se encuentran desaparecidos en Estados Unidos tras denunciar maltratos por su pareja

lr.pe

Acusado de la desaparición de Sheyla Gutiérrez aparece en Perú junto a sus tres hijos

Tras la intervención de Josimar Cabrera, la Policía Nacional lo trasladó a la comisaría de la jurisdicción para que pase por medicina legal y todos los exámenes correspondientes en torno a este caso. Hasta el momento, la familia de Sheyla Gutiérrez continúan exigiendo justicia, ya que desconocen el paradero de la madre.

De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, se ha conseguido las imágenes de las cámaras de seguridad, en donde se ve a Josimar Cabrera caminar de un lado a otro durante el último 9 de agosto, el día en el que desapareció la ciudadana peruana Sheyla Gutiérrez, quien también dejó de tener contacto con su familia.

PUEDES VER: El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

lr.pe

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos?

En conversación con La República, un amigo cercano de la familia de Sheyla Gutiérrez comentó que buscaron a la ciudadana peruana en su vivienda de California, Estados Unidos, pero cuando no encontraron a nadie alertaron a las autoridades sobre la desaparición. Tras ello, fueron los efectivos policiales quienes encontraron rastros de sangre en el inmueble y obtuvieron las cámaras de seguridad de un vecino, en donde se evidencia a Josimar arrastrar un saco de gran tamaño.

"Ellos tenían una relación algo tóxica, ya que él era celoso y en alguna oportunidad la agredió. El día sábado ellos discuten. Amigas de ella en Estados Unidos trataron de comunicarse, pero no tuvieron respuesta", manifestó. Al cierre de esta nota, se desconoce el paradero de Sheyla Gutiérrez y se espera que las declaraciones de Josimar Cabrera brinden más indicios sobre su posible paradero.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

