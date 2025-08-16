HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Sociedad

Docentes mueren tras triple choque vehicular en Piura

Profesores se trasladaban desde Sechura hacia el distrito de Catacaos. Policía investiga causas de fatal accidente.

Auto en que viajaban educadores sufrió doble impacto. Foto: cortesía Juan Nunura.
Auto en que viajaban educadores sufrió doble impacto. Foto: cortesía Juan Nunura.

Lamentable pérdida. Dos queridos docentes de la región Piura fallecieron en un trágico accidente de tránsito, ocurrido la madrugada de este sábado 16 de agosto. El auto en el que viajaban impactó violentamente hasta en dos ocasiones, causando el deceso casi inmediato de ambos.

Las víctimas, Fernando Elías Moscol y Luz Fabiola Benítez Antón, se trasladaban desde Sechura hacia el distrito Catacaos, cuando, por motivos aún desconocidos, el vehículo impactó fuertemente contra un automóvil de placa CMH-339. Pero el siniestro no quedó ahí, segundos después, el mismo auto chocó por segunda vez y de manera frontal contra el vehículo de placa P3R-257.

PUEDES VER: Municipalidad de Piura contrató a personal sin el perfil requerido, advierte Contraloría

lr.pe

Lamentablemente, los docentes no soportaron la gravedad de las heridas y fallecieron a los pocos segundos. Esta pérdida ha causado gran conmoción en la población sechurana, quienes recuerdan a ambos educadores, residentes de Pueblo Nuevo, como personas sencillas, nobles y perseverantes.

Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía Nacional para iniciar las diligencias del caso, que permitan esclarecer las causas.

Notas relacionadas
Aniversario de Piura 2025: revisa el cronograma completo de actividades del 15 al 17 de agosto

Aniversario de Piura 2025: revisa el cronograma completo de actividades del 15 al 17 de agosto

LEER MÁS
Municipalidad de Piura contrató a personal sin el perfil requerido, advierte Contraloría

Municipalidad de Piura contrató a personal sin el perfil requerido, advierte Contraloría

LEER MÁS
Monseñor de Piura: “¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Los ciudadanos no sabemos elegir”

Monseñor de Piura: “¿Cuántos presidentes tenemos en la cárcel? Los ciudadanos no sabemos elegir”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

LEER MÁS
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota