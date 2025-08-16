Docentes mueren tras triple choque vehicular en Piura

Lamentable pérdida. Dos queridos docentes de la región Piura fallecieron en un trágico accidente de tránsito, ocurrido la madrugada de este sábado 16 de agosto. El auto en el que viajaban impactó violentamente hasta en dos ocasiones, causando el deceso casi inmediato de ambos.

Las víctimas, Fernando Elías Moscol y Luz Fabiola Benítez Antón, se trasladaban desde Sechura hacia el distrito Catacaos, cuando, por motivos aún desconocidos, el vehículo impactó fuertemente contra un automóvil de placa CMH-339. Pero el siniestro no quedó ahí, segundos después, el mismo auto chocó por segunda vez y de manera frontal contra el vehículo de placa P3R-257.

Lamentablemente, los docentes no soportaron la gravedad de las heridas y fallecieron a los pocos segundos. Esta pérdida ha causado gran conmoción en la población sechurana, quienes recuerdan a ambos educadores, residentes de Pueblo Nuevo, como personas sencillas, nobles y perseverantes.

Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía Nacional para iniciar las diligencias del caso, que permitan esclarecer las causas.