Sociedad

Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

El siniestro de gran magnitud dejó el cargamento regado por toda la vía pública de Comas. En tanto, se espera que las autoridades se apersonen para realizar las diligencias correspondientes. 

Nuevo accidente en Pasamayito. Foto: Captura de Canal N
Nuevo accidente en Pasamayito. Foto: Captura de Canal N

Alrededor de las 11.30 horas del 15 de agosto, se registró un nuevo accidente de tránsito en la entrada de Pasamayito, en Comas. Según imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, un camión con balones de gas impactó contra dos vehículos: una mototaxi y una motocicleta lineal. Una vivienda también fue afectada por la colisión.

De acuerdo con informes preliminares, habría al menos dos fallecidos. Cabe precisar que la vía Pasamayito une Lima Norte con San Juan de Lurigancho.

NOTA EN DESARROLLO…

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

