Sociedad

Si mis vecinos hacen ruido y me molesta, ¿es legal grabarlos para poder denunciarlos? Abogado explica derechos y acciones

Según el Código Penal, en el caso de que vecinos generen ruidos molestos, se indica si se puede denunciar o no. Las autoridades iniciarían acciones dependiendo de la gravedad de la falta.

Afectados podrán denunciar solo si el ruido se produce innecesariamente.
Afectados podrán denunciar solo si el ruido se produce innecesariamente. | Foto: composición LR

Si una persona genera altos niveles de ruido y causa molestias, ¿es legal grabarlo para presentar una denuncia? En ciertos casos sí, siempre y cuando haya fundamentos que respalden que es innecesario. La acción a tomar dependerá de las pruebas disponibles y de la evaluación del caso.

Jean Paul Arroyo Cordero, abogado especialista en derecho inmobiliario y CEO de Arfasa Abogados, explicó en una entrevista para La República que existe controversia en estos casos, ya que se enfrentan los derechos de quienes generan el ruido y los de los afectados. Es decir, se deben equilibrar los derechos de quien disfruta de su libertad en su hogar con los de quienes sufren las molestias del ruido.

PUEDES VER: Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil.

lr.pe

¿Cuándo es legal grabar a los vecinos que hacen ruidos molestos?

El especialista en derecho inmobiliario explicó que “Es legal grabar a vecinos que hacen bulla solo si son ruidos innecesarios”. Aclaró que la grabación debe de hacerse de manera muy cuidadosa ya que será usada como evidencia. Además, subrayó que las pruebas deben de captarse desde el hogar con el fin de demostrar que el ruido perturba el domicilio.

En cuanto a las actividades de un artista, como cantar con un altavoz, indicó que está permitido dentro de un horario razonable. Sin embargo, si ocurre en horas de descanso, podría procederse con la queja. Si es un bebé que llora, aclaró que está en todo su derecho porque es una expresión ante una necesidad.

Por otro lado, la denuncia procede cuando el ruido es en zonas no permitidas y de madrugada. Luego de la inspección de las autoridades (municipales) que constate la falta, se procederá con las acciones correspondientes.

PUEDES VER: ¿Puede un colegio negar el ingreso o separar a un estudiante por falta de pagos? Abogado explica los derechos de los estudiantes.

lr.pe

¿Qué medidas se pueden tomar para denunciar ruidos molestos?

Una vez que se tienen los medios probatorios se tiene un plazo de tres días para proceder con los ruidos injustificados. Los afectados pueden accionar legalmente mediante estas tres vías:

  • Vía administrativa: acudir a la municipalidad para solicitar una inspección. Si se determina que el infractor superó los decibeles permitidos, por ejemplo, en áreas con hospitales, se impone una multa o sanción monetaria. Pero si un local comete la falta, se procede con el cierre del negocio. 
  • Vía civil: con esta modalidad se interpone una demanda para que cesen los actos que perturben la tranquilidad de los vecinos. Si hay algún daño se puede considerar una indemnización. No es lo más recomendable por la saturación del Poder Judicial. 
  • Vía Penal: según el Código Penal en el artículo 452, se puede proceder con la denuncia por faltas a la tranquilidad pública considerando discusiones o ruidos fuertes. Las sanciones abarcan desde multas hasta trabajo comunitario.

PUEDEN VER: Las consecuencias psicológicas y emocionales si duermes menos de seis horas diarias, según especialista.

lr.pe

¿Está prohibido realizar fiestas en departamentos o condominios?

Según el abogado Jean Paul Arroyo Cordero, menciona que no están prohibidas las fiestas en departamentos, pero si está contemplado en una normativa o reglamento interno del edificio, se tendría que acatar lo establecido. “Al momento de hacer el contrato de compra o alquiler hay que revisar toda la información, hay que hacer el estudio de títulos”, declaró.

El especialista agrega que la situación es diferente en distritos donde hay baja supervisión de la autoridad municipal. Aunque se establece el límite de decibeles permitidos, no se respeta este punto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

