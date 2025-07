Violeta Valderrama y su fallecido esposo Rogelio Grados García, un empresario con gran habilidad para los negocios, que nació en Trujillo, son padres de siete hijos y fundadores de un imperio de hoteles que está valuado en 46 millones de dólares.

Sin embargo, lo que parecía ser una herencia equitativa tras el fallecimiento del papá, fue, en realidad, una disputa judicial que enfrentó a dos hermanos (Nicolás Grados Valderrama y Pedro Grados Valderrama) con los demás en 2017 por un supuesto contrato firmado por el difunto, que les daba el control de los bienes a ellos, según un reportaje de Día D.

¿Cuáles son los hoteles de la familia Grados Valderrama?

La familia Grados cuenta con hoteles en algunas regiones del Perú: uno en Ica, uno en Chimbote y dos en Huaraz. El sueño del patriarca era construir siete para que cada uno de sus hijos herede uno; no obstante, ese sueño se vio truncado luego de que falleciera a los 92 años sin dejar un testamento, de acuerdo con el reportaje de Día D. Cinco de ellos tenían una carrera, mientras que dos, Nicolás y Pedro, al no estudiar, se dedicaron plenamente a trabajar al lado de su padre. A estos últimos, los hermanos acusan de haberse apoderado de toda la herencia.

Según se señaló en el programa, los hermanos mayores dejaron que tanto Nicolás como Pedro siguieran administrando los hoteles, a cambio de abonar mensualmente 59 mil soles para su madre, quien además es la socia mayoritaria. Esto con el fin de que tenga una vejez cómoda y con todos los cuidados médicos, ya que sufre de Alzheimer.

Los hermanos Nicolás y Pedro dejaron de abonar los 59 mil soles mensuales

Pero, después de tres meses del fallecimiento de su padre, los hermanos ya no respondían los mensajes de WhatsApp grupal familiar ni depositaban el dinero acordado, según el reportaje. Luego de los reclamos de la hija Margarita, exigiendo el dinero para su madre, que no se encontraba bien de salud, tanto Nicolás como Pedro abandonaron el chat de grupo de la familia. Tras este incidente, los hermanos se dieron con la sorpresa de la llegada de dos contratos que daban a entender que los dos tenían el control de toda la fortuna, según Día D.

Uno de los contratos aparentemente decía que un hotel iba a ser alquilado, por 99 años, a la empresa de la esposa de Nicolás. Lo mismo ocurrió, al parecer, con Pedro, y se señaló en el contrato que él pasaba a tener el control de los hoteles en Huaraz por 35 años.

Margarita Grados Valderrama no cree que esos contratos se hayan firmado en la época de su padre. Foto: YouTube de Día D

Por su parte, Flor Grados Valderrama, de acuerdo con sus declaraciones al programa, dijo lo siguiente respecto al tema: "Nosotros no reconocemos para nada esos documentos. Es imposible que en la época de mi papá se haya firmado. No hay forma de que haya autorizado eso". De acuerdo con lo que dijo la reportera del programa, los hermanos identificaron al notario de este lío legal: Gino Barrnuevo, la persona que aparentemente firmó y corroboró los documentos, y que también es amigo de Nicolás Grados.

Los cinco hermanos exigieron que se anulen los contratos de la herencia familiar

Margarita y otros cuatro hermanos exigieron que se anulen los contratos. En 2024, el Poder Judicial les dio la razón en Ica, y en 2025, también por un terreno en disputa. Ambos hermanos debían devolver los hoteles, pero decidieron luchar. Cuando llegó el día del desalojo, se encontraron con hombres con cuchillos y balones de gas. Aunque las sentencias fueron apeladas, tanto Nicolás como Pedro estaban a punto de perder todo el patrimonio.

Por ese motivo, los dos hermanos buscarían apoderarse del 58% de toda la fortuna, según Día D. Margarita, de acuerdo con lo que declara al programa dominical, le han empezado a llegar denuncias por feminicidio y por raptar a su madre. "El gran plan es desacreditarnos, porque si en algún momento tenemos que pedir la potestad o la cautela de mi mamá, con estos antecedentes, ¿quién nos lo daría?"

Los dos hermanos iniciaron un proceso legal para declarar incapaz a su madre y tomar el control de sus bienes, y en respuesta, solicitaron la custodia de ella, según Día D. Asimismo, los otros hermanos alegan que antes había un terreno baldío detrás del hotel, que ahora funciona como parada de buses, de la cual no reciben dinero.

Abogado de Nicolás Grados alega que su cliente solo es accionista de la empresa

El abogado de Nicolás Grados, Fernando Cadillo, mencionó, en una conferencia, que su cliente "no asume la gerencia, no asume ningún cargo en la empresa. Él solamente es accionista, por lo tanto, no tiene el control de la empresa".