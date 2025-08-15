HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Sociedad

Joven asesinado en Plaza San Martín se enteró que sería padre el mismo día: pareja tenía 3 meses de gestación

Solo horas antes del asesinato, el joven extranjero había recibido la noticia de que sería padre. Él había salido a pasear junto a su familia cuando fue interceptado en la Plaza San Martín.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por homicidio tras lo sucedido en la Plaza San Martín. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez
La Fiscalía abrió una investigación preliminar por homicidio tras lo sucedido en la Plaza San Martín. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez

La noche del jueves 14 de agosto, alrededor de las 10:00 p. m., la violencia se adueñó de la Plaza San Martín, en pleno corazón de Lima. Jesús César Martínez Urbano, ciudadano venezolano de 21 años, fue brutalmente atacado por un grupo de sujetos que lo acuchillaron y le dispararon en medio de decenas de transeúntes.

Su pareja y su hijastra de cinco años presenciaron el ataque. Pese a los esfuerzos de un agente policial y de varios testigos por socorrerlo y trasladarlo al Hospital Dos de Mayo, Martínez falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

PUEDES VER: Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

lr.pe

Un día de celebración que terminó en tragedia

Ese mismo jueves, horas antes del crimen, Martínez había recibido la buena noticia de que sería padre, según contó su pareja a La República, quien confirmó tener un embarazo de tres meses. Por esta razón, decidieron salir en familia para celebrarlo, sin imaginar que la jornada acabaría marcada por la tragedia.

“Ayer se enteró de que iba a ser padre y estaba contento. Me dijo: ‘Mi amor, vamos a irnos a Venezuela mejor, ahí hay que tenerle al bebé’”, relató la pareja de la víctima entre lágrimas tras lo sucedido.

La mujer recalcó que Jesús no estaba inmerso en actividades ilícitas. Era comerciante y la ayudaba diseñando logotipos y patrones para las alfombras que vendían juntos. Además, contó que estaba juntando dinero para estudiar barbería. “Era muy inteligente, educado y no se metía con nadie. Su madre, que está en Venezuela, está destrozada. Quiero justicia, que su muerte no quede impune”, añadió para nuestro medio.

PUEDES VER: Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

lr.pe

Asesinato en Plaza San Martín estaría vinculado a la venta ilegal de drogas

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, el ataque se produjo cerca del centro de la plaza después de que tres hombres se acercaran a Martínez para amenazarlo: “Le decían que se largue de ahí, ‘ya te hemos dicho que te vamos a dar piso’, ‘te vamos a matar’. Incluso, mencionaron a su mamá”.

En ese momento, tanto la víctima como su familia intentaron retirarse para evitar un enfrentamiento, pero fueron interceptados cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya. “Primero lo acuchillaron y después empezaron a disparar mientras se alejaban. Escuché cinco balazos. Luego se fueron caminando. Había muchos testigos, pero nadie quiere declarar por miedo, porque esas personas vienen todos los días en bicicleta y rodean a la gente”, contó.

La pareja de Martínez asegura que los agresores forman parte de una banda dedicada a la venta de drogas en la Plaza San Martín, encabezada por un sujeto apodado “Lucho” y secundada por otros dos, “Cholo” y “Dimitri”. Sostiene que el crimen se originó porque Jesús se negó a vender droga para ellos, quienes llevaban varios meses presionándolo para que se una a la banda criminal.

Tras ello, la pareja de Jesús resaltó que, antes de retirarse, uno de los atacantes la amenazó directamente: “De ahí venimos por ti”. Ahora, ella teme por su vida y la de sus hijos, por lo que exige justicia y protección a las autoridades.

PUEDES VER: Fuerte choque entre dos autos en Cercado de Lima deja saldo de ocho heridos, incluyendo un recién nacido

lr.pe

Fiscalía inició investigación preliminar por homicidio

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar por homicidio. Como parte de las diligencias, se tomará declaración a la pareja de la víctima, se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad y se buscará identificar plenamente a los responsables.

Mientras tanto, la Plaza San Martín —un lugar emblemático, turístico y cultural de la capital— vuelve a quedar en la mira por la presencia de bandas criminales y la desprotección que sienten quienes transitan por sus calles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

LEER MÁS
Fuerte choque entre dos autos en Cercado de Lima deja saldo de ocho heridos, incluyendo un recién nacido

Fuerte choque entre dos autos en Cercado de Lima deja saldo de ocho heridos, incluyendo un recién nacido

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Trágico triple choque en la entrada de Pasamayito, Comas: lista de víctimas mortales y heridos en el accidente

Trágico triple choque en la entrada de Pasamayito, Comas: lista de víctimas mortales y heridos en el accidente

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota