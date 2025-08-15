La noche del jueves 14 de agosto, alrededor de las 10:00 p. m., la violencia se adueñó de la Plaza San Martín, en pleno corazón de Lima. Jesús César Martínez Urbano, ciudadano venezolano de 21 años, fue brutalmente atacado por un grupo de sujetos que lo acuchillaron y le dispararon en medio de decenas de transeúntes.

Su pareja y su hijastra de cinco años presenciaron el ataque. Pese a los esfuerzos de un agente policial y de varios testigos por socorrerlo y trasladarlo al Hospital Dos de Mayo, Martínez falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Un día de celebración que terminó en tragedia

Ese mismo jueves, horas antes del crimen, Martínez había recibido la buena noticia de que sería padre, según contó su pareja a La República, quien confirmó tener un embarazo de tres meses. Por esta razón, decidieron salir en familia para celebrarlo, sin imaginar que la jornada acabaría marcada por la tragedia.

“Ayer se enteró de que iba a ser padre y estaba contento. Me dijo: ‘Mi amor, vamos a irnos a Venezuela mejor, ahí hay que tenerle al bebé’”, relató la pareja de la víctima entre lágrimas tras lo sucedido.

La mujer recalcó que Jesús no estaba inmerso en actividades ilícitas. Era comerciante y la ayudaba diseñando logotipos y patrones para las alfombras que vendían juntos. Además, contó que estaba juntando dinero para estudiar barbería. “Era muy inteligente, educado y no se metía con nadie. Su madre, que está en Venezuela, está destrozada. Quiero justicia, que su muerte no quede impune”, añadió para nuestro medio.

Asesinato en Plaza San Martín estaría vinculado a la venta ilegal de drogas

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, el ataque se produjo cerca del centro de la plaza después de que tres hombres se acercaran a Martínez para amenazarlo: “Le decían que se largue de ahí, ‘ya te hemos dicho que te vamos a dar piso’, ‘te vamos a matar’. Incluso, mencionaron a su mamá”.

En ese momento, tanto la víctima como su familia intentaron retirarse para evitar un enfrentamiento, pero fueron interceptados cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya. “Primero lo acuchillaron y después empezaron a disparar mientras se alejaban. Escuché cinco balazos. Luego se fueron caminando. Había muchos testigos, pero nadie quiere declarar por miedo, porque esas personas vienen todos los días en bicicleta y rodean a la gente”, contó.

La pareja de Martínez asegura que los agresores forman parte de una banda dedicada a la venta de drogas en la Plaza San Martín, encabezada por un sujeto apodado “Lucho” y secundada por otros dos, “Cholo” y “Dimitri”. Sostiene que el crimen se originó porque Jesús se negó a vender droga para ellos, quienes llevaban varios meses presionándolo para que se una a la banda criminal.

Tras ello, la pareja de Jesús resaltó que, antes de retirarse, uno de los atacantes la amenazó directamente: “De ahí venimos por ti”. Ahora, ella teme por su vida y la de sus hijos, por lo que exige justicia y protección a las autoridades.

Fiscalía inició investigación preliminar por homicidio

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar por homicidio. Como parte de las diligencias, se tomará declaración a la pareja de la víctima, se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad y se buscará identificar plenamente a los responsables.

Mientras tanto, la Plaza San Martín —un lugar emblemático, turístico y cultural de la capital— vuelve a quedar en la mira por la presencia de bandas criminales y la desprotección que sienten quienes transitan por sus calles.

