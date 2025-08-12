HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

La víctima quedó gravemente herida tras ser atacada por un grupo de cinco hombres. La Policía investiga si el hecho estaría vinculado a una denuncia por robo presentada días antes.

Sujetos armados atacan a vendedor de laptops en Cercado de Lima. Foto: Composición LR
Sujetos armados atacan a vendedor de laptops en Cercado de Lima. Foto: Composición LR

Un nuevo hecho de violencia se registró en un local comercial en Cercado de Lima, el lunes 11 de agosto, a plena luz del día. Sujetos completamente armados atacaron brutalmente a golpes al encargado de un negocio de equipos electrónicos a vista de comerciantes y clientes. Las autoridades investigan las causas del ataque.

El caso ocurrió dentro de un puesto de venta de laptops ubicado en la avenida Wilson, alrededor de la 1:43 p. m. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron el momento previo al ataque, cuando la víctima se encontraba conversando con una cliente. De manera sorpresiva, un sujeto encapuchado aparece y, sin mediar palabra se abalanza sobre él para agredirlo. Acto seguido, aparecen sus cómplices.

Sujetos atacan con bate y cuchillos a comerciante

Fueron un total de cinco hombres quienes, con bate en mano, golpearon sin cesar a la víctima. Uno de sus acompañantes, que también se encontraba dentro del local, resultó agredido por los atacantes a golpes.

Ante el intento del comerciante por querer defenderse, uno de los hombres, que vestía con polera negra, lo tomó por la espalda y lo atacó con un cuchillo, mientras que varias personas observaban la escena sin poder intervenir, hasta que una mujer llegó al stand y se interpuso pidiendo a los agresores que se detuvieran.

Tras los fuertes golpes, el vendedor resultó gravemente herido, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza. Según información preliminar, el ataque estaría relacionado con una denuncia por robo que el agredido presentó días atrás contra uno de sus atacantes, mientras las autoridades correspondientes avanzan con las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.  

