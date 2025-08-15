Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Un violento hecho se registró en las calles del Cercado de Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en pleno corazón de la Plaza San Martín cuando se encontraba conversando junto a su familia en una de las bancas. El crimen ocurrió alrededor de las 10 p. m. del jueves 14, y generó el pánico entre las decenas de testigos.

La víctima mortal se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien de manera imprevista fue interceptado por una turba de sujetos que le dispararon a quemarropa varias veces. Tras ello, efectivos policiales junto a otras personas trataron de socorrerlo y fue llevado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, sin embargo, debido a la gravedad de los impactos llegó muerto al nosocomio. Informó Latina.

Asesinan a hombre en la Plaza San Martín

Según reportes, el ataque letal se dio en presencia de su mujer y su hija de tan solo cinco años de edad, y en un horario donde aún habían muchos transeúntes en la concurrida plaza, entre ellos algunos turistas. La banca donde el hombre fue acribillado quedó bañada de sangre, evidenciando lo feroz del crimen.

De acuerdo con la Policía, el grupo de sujetos armados logró huir rápidamente del lugar y aún no se ha podido capturar a ningún responsable. El móvil detrás del ataque está bajo materia de investigación de las autoridades, quienes determinarán si se trató de un ajuste de cuentas, si el extranjero era víctima de extorsión, o si fue blanco de sicariato.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.