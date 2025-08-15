HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     
Sociedad

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Violento ataque letal ocurrió en presencia de su pareja y su menor hija cuando aún había mucha gente transitando por la concurrida zona. Crimen generó pánico en la población.

Ataque sucedió cuando aún había mucha gente en la plaza. Foto: Composición LR/Latina Noticias
Ataque sucedió cuando aún había mucha gente en la plaza. Foto: Composición LR/Latina Noticias

Un violento hecho se registró en las calles del Cercado de Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en pleno corazón de la Plaza San Martín cuando se encontraba conversando junto a su familia en una de las bancas. El crimen ocurrió alrededor de las 10 p. m. del jueves 14, y generó el pánico entre las decenas de testigos.

La víctima mortal se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien de manera imprevista fue interceptado por una turba de sujetos que le dispararon a quemarropa varias veces. Tras ello, efectivos policiales junto a otras personas trataron de socorrerlo y fue llevado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, sin embargo, debido a la gravedad de los impactos llegó muerto al nosocomio. Informó Latina.

Asesinan a hombre en la Plaza San Martín

Según reportes, el ataque letal se dio en presencia de su mujer y su hija de tan solo cinco años de edad, y en un horario donde aún habían muchos transeúntes en la concurrida plaza, entre ellos algunos turistas. La banca donde el hombre fue acribillado quedó bañada de sangre, evidenciando lo feroz del crimen.

De acuerdo con la Policía, el grupo de sujetos armados logró huir rápidamente del lugar y aún no se ha podido capturar a ningún responsable. El móvil detrás del ataque está bajo materia de investigación de las autoridades, quienes determinarán si se trató de un ajuste de cuentas, si el extranjero era víctima de extorsión, o si fue blanco de sicariato.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adulto mayor muere apuñalado mientras dormía en su tienda de colchones en Collique: su esposa halló cadáver

Adulto mayor muere apuñalado mientras dormía en su tienda de colchones en Collique: su esposa halló cadáver

LEER MÁS
Siete crímenes en las últimas 24 horas

Siete crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nueve asesinatos en las últimas 24 horas

Nueve asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

LEER MÁS
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

LEER MÁS
Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Sociedad

Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Temblor en PERÚ HOY, 14 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota