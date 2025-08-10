En horas de la tarde del 10 de agosto, un accidente de tránsito se registró en el cruce del jirón Manuel Segura con la avenida Petit Thouars, en Cercado de Lima. Dos vehículos colisionaron violentamente: el auto blanco quedó volcado, mientras que el otro vehículo, de color plomo, chocó contra la puerta de una panadería en la zona.

Se reportaron ocho heridos, incluyendo cuatro menores de edad y un recién nacido. Seguidamente, las víctimas fueron trasladadas a la Clínica Javier Prado, mientras que el conductor del vehículo plomo fue llevado a la comisaría de Petit Thouars.

PUEDES VER: Capturan a banda de falsos taxistas que asaltaban a jóvenes a la salida de concurridas discotecas

Bomberos y PNP: restringen paso por avenida Petit Thouars

Alrededor de las 5.15 horas el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó el siniestro en el límite de Cercado con el distrito de Lince. Tras el lamentable suceso, agentes de la Policía Nacional del Perú se apersonaron a la zona y restringieron el tránsito en la avenida antes mencionada para comenzar con el retiro de los autos y las labores de rescate.

Accidente en Cercado con Lince. Foto: Marcia Chahua/LR

Cabe destacar que los heridos fueron socorridos en primera instancia por los bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Actualmente, las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes del caso para esclarecer los hechos.

Accidente en Cercado con Lince. Foto: Marcia Chahua/LR

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.