Sociedad

Pareja de hombre asesinado en plaza San Martín denuncia que mataron a su esposo porque "querían que venda droga y él se negó"

Aunque un agente de la PNP y otros transeúntes intentaron salvarlo, el joven falleció en el Hospital Dos de Mayo debido a la gravedad de las heridas que le hicieron los sujetos en plaza San Martín.

Según la mujer, los atacantes, que eran alrededor de 15, acuchillaron y dispararon a su pareja.
Según la mujer, los atacantes, que eran alrededor de 15, acuchillaron y dispararon a su pareja. | Foto: composición LR/RPP

En declaraciones a Panamericana Noticias, la pareja del hombre asesinado en plaza San Martín el último jueves 14 de agosto indicó que los delincuentes acabaron con la vida de su esposo, identificado como Jesús César Martínez Urbano (21), porque "querían que venda droga y él se negó".

De acuerdo con el relato de la mujer, su pareja era objeto de acoso por una banda que se dedicaba a la comercialización de drogas. En ese sentido, antes de ocurrir al ataque, el hombre discutió y peleó con los malhechores. No obstante, en un descuido el ciudadano venezolano tropezó y fue allí cuando estos criminales (en promedio unos 15, según la víctima) lo rodearon para acuchillarlo y dispararle.

lr.pe

Asesinato en plaza San Martín: PNP trasladó al ciudadano herido al hospital Dos de Mayo

Cabe señalar que tras el ataque en plaza San Martín, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto a varios transeúntes, intentaron brindar auxilio al hombre, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Dos de Mayo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas por los disparos, el individuo falleció minutos después de su llegada.

Por otro lado, según información de la PNP, los atacantes se dieron a la fuga en un vehículo, dirigiéndose hacia la Avenida Nicolás de Piérola. Asimismo, las autoridades policiales acordonaron la zona para llevar a cabo la recolección de evidencias y recoger los casquillos de bala.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

