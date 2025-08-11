HOYSuscripcion LR Focus

Qué es el Certificado de Discapacidad, para qué sirve y cómo obtenerlo gratis

El MINSA asegura la entrega gratuita del Certificado de Discapacidad en más de 3,700 establecimientos de salud en todo el país, incluyendo hospitales y clínicas autorizadas.

Certificado de Discapacidad es gratuito. Foto: Composición LR/ Gob.pe
El Ministerio de Salud (MINSA) garantiza que todas las personas que lo necesiten puedan acceder de manera gratuita al Certificado de Discapacidad en más de 3 700 establecimientos de salud a nivel nacional, incluyendo hospitales, centros de salud y clínicas autorizadas. Este documento es clave para acceder a beneficios sociales, programas de atención preferente, oportunidades laborales y otros derechos reconocidos por la ley.

La certificación se otorga tras una evaluación médica multidisciplinaria en establecimientos acreditados por el MINSA, EsSalud, gobiernos regionales, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Una vez emitido, permite la inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPCD), administrado por el Conadis.

La certificación se otorga tras una evaluación médica. Foto: Composición LR<br><br>

¿Qué es el Certificado de Discapacidad?

Es un documento oficial que acredita la condición de persona con discapacidad, indispensable para acceder a beneficios sociales, atención preferente en salud, programas de inclusión y oportunidades laborales. La calificación y certificación son totalmente gratuitas, y las evaluaciones necesarias son financiadas por el seguro de salud correspondiente.

Cómo obtenerlo

  1. Solicita el certificado
    Acércate al establecimiento de salud certificador más cercano según el sector de salud al que pertenezcas (MINSA, EsSalud, FF.AA., PNP, INPE o clínicas privadas autorizadas). El personal verificará tu seguro y, de ser necesario, te derivará al centro correspondiente. Si perteneces a una comunidad indígena u originaria, podrás realizar el trámite en tu lengua nativa.
  2. Pasa por la evaluación médica
    Se realizará una evaluación anatómica y exámenes complementarios, salvo que la discapacidad sea evidente (por ejemplo, amputaciones o enfermedades del anexo 1, en cuyo caso el certificado se otorgará de inmediato. En casos derivados de enfermedades o accidentes recientes, se requiere un mínimo de seis meses de tratamiento o rehabilitación para considerarlo permanente, salvo que la capacidad funcional no cambie con el tiempo.
  3. Recibe el documento
    Tras la evaluación, recibirás tu certificado con la valoración del grado de discapacidad. Este documento permite tu inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPCD).

Más información

Para conocer la lista completa de establecimientos autorizados, visita: Lista de centros certificadores

También puedes solicitar orientación por WhatsApp o Telegram al 955 557 000 o 952 842 623, o escribir al correo infosalud@minsa.gob.pe.

