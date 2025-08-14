Madre de policía fallecido en Los Olivos pide justicia entre lágrimas: "Nadie le devolverá la vida a mi hijo"

La madre del policía fallecido en Los Oli vos pide que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La madre del policía fallecido en Los Oli vos pide que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La noche del miércoles 13 de agosto, se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y delincuentes en el distrito de Los Olivos, que dejó como saldo el fallecimiento del suboficial de Segunda PNP, Juan Carlos Díaz Chapoñán. Tras ello, la madre de la víctima exigió justicia y la detención inmediata de los responsables, además que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo.

"He llamado al ministro del Interior para que le dé los honores con grado de superior, con su beneficio que le corresponde por haber fallecido durante el enfrentamiento armado contra la delincuencia. Era mi hijo, mi sustento de vida, porque hace años mi esposo falleció. Yo soy viuda. Él me acompañaba. Nadie le va a devolver la vida a mi hijo. Yo pido justicia, que me ayuden", declaró la madre, entre lágrimas, en diálogo con Latina Televisión.

"Él me decía: 'Madre ya regreso' y yo le decía: 'Hijito, que te vaya bien'. Siempre se despedía de mi. Ya no lo voy a ver, pido justicia", exclamó.

Familiares de policía fallecido en Los Olivos exigen justicia

Los familiares del policía fallecido contaron cómo recibieron la noticia de la muerte de su ser querido e indicaron que buscan indagar todo sobre el asesinato. Asimismo, solicitaron el respaldo de las autoridades para conocer a detalle lo ocurrido y sancionar a los delincuentes.

"Nos llaman y nos comunican que lo habían matado. Él siempre se iba a su labor de trabajo. No sabemos lo que va a suceder. Siempre se despedía de mamá. Con la bendición de Dios. Él era el sustento de la casa", manifestó una de sus hermanas.

"Ha sido un enfrentamiento con los delincuentes. Estamos pidiendo las cámaras. Queremos saber con quién iba mi hermano, quiénes eran sus colegas, por qué no lo salvaron. Pedí las cámaras, pedí información sobre con qué colegas iba. Cómo sucedieron los hechos, por qué lo atacaron a mi hermano, pero no me dieron. Me dijeron que iba a investigar nada más, queremos apoyo, porque mi mamá está sola", agregó.

Además, indicaron que el suboficial deja una menor de 3 años en la orfandad y que él buscaba culminar su trabajo en la Policía, debido a que su vida peligraba ante el incremento de la delincuencia en el país. En ese sentido, informaron que Díaz Chapoñán quería laborar como transportista.

"Justicia, que no quede impune. Él ha dejado una niña de 3 años (...) Mi hermano tenía otros sueños, quería retirarse de la Policía. Él amaba manejar y con el tiempo quería ser chofer de interprovincial. Ese era su sueño. Él sabía que trabajando iba a dar su vida. Él decía: 'Si algún día muero, moriré en mi ley'", señaló su hermana.

"Él quería renunciar a la Policía, porque donde lo mandaban es zona roja. Ya no quería estar ahí. Él estaba haciendo cursos de motociclista, pero ya no quería estar más en la zona, pedía que lo trasladaran a otro distrito", agregó.

Incluso, reiteraron el pedido de justicia por la muerte del suboficial de Segunda PNP, Juan Carlos Díaz Chapoñán. "Que se haga presente el ministro del Interior, queremos justicia. Que la muerte de mi hermano no se quede impune, que no suceda más muerte contra la delincuencia. Él murió luchando contra la delincuencia", finalizaron.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.