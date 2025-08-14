HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Madre de policía fallecido en Los Olivos pide justicia entre lágrimas: "Nadie le devolverá la vida a mi hijo"

Los familiares del policía fallecido solicitaron el respaldo de las autoridades para investigar sobre su asesinato. Lamentablemente, el agente deja una menor de 3 años en la orfandad.

La madre del policía fallecido en Los Oli vos pide que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo.
La madre del policía fallecido en Los Oli vos pide que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La noche del miércoles 13 de agosto, se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y delincuentes en el distrito de Los Olivos, que dejó como saldo el fallecimiento del suboficial de Segunda PNP, Juan Carlos Díaz Chapoñán. Tras ello, la madre de la víctima exigió justicia y la detención inmediata de los responsables, además que el Ministerio del Interior (Mininter) reconozca la labor de su hijo.

"He llamado al ministro del Interior para que le dé los honores con grado de superior, con su beneficio que le corresponde por haber fallecido durante el enfrentamiento armado contra la delincuencia. Era mi hijo, mi sustento de vida, porque hace años mi esposo falleció. Yo soy viuda. Él me acompañaba. Nadie le va a devolver la vida a mi hijo. Yo pido justicia, que me ayuden", declaró la madre, entre lágrimas, en diálogo con Latina Televisión.

"Él me decía: 'Madre ya regreso' y yo le decía: 'Hijito, que te vaya bien'. Siempre se despedía de mi. Ya no lo voy a ver, pido justicia", exclamó.

PUEDES VER: La Victoria: policía muere y otro queda herido tras violento enfrentamiento con delincuentes

lr.pe

Familiares de policía fallecido en Los Olivos exigen justicia

Los familiares del policía fallecido contaron cómo recibieron la noticia de la muerte de su ser querido e indicaron que buscan indagar todo sobre el asesinato. Asimismo, solicitaron el respaldo de las autoridades para conocer a detalle lo ocurrido y sancionar a los delincuentes.

"Nos llaman y nos comunican que lo habían matado. Él siempre se iba a su labor de trabajo. No sabemos lo que va a suceder. Siempre se despedía de mamá. Con la bendición de Dios. Él era el sustento de la casa", manifestó una de sus hermanas.

"Ha sido un enfrentamiento con los delincuentes. Estamos pidiendo las cámaras. Queremos saber con quién iba mi hermano, quiénes eran sus colegas, por qué no lo salvaron. Pedí las cámaras, pedí información sobre con qué colegas iba. Cómo sucedieron los hechos, por qué lo atacaron a mi hermano, pero no me dieron. Me dijeron que iba a investigar nada más, queremos apoyo, porque mi mamá está sola", agregó.

Además, indicaron que el suboficial deja una menor de 3 años en la orfandad y que él buscaba culminar su trabajo en la Policía, debido a que su vida peligraba ante el incremento de la delincuencia en el país. En ese sentido, informaron que Díaz Chapoñán quería laborar como transportista.

"Justicia, que no quede impune. Él ha dejado una niña de 3 años (...) Mi hermano tenía otros sueños, quería retirarse de la Policía. Él amaba manejar y con el tiempo quería ser chofer de interprovincial. Ese era su sueño. Él sabía que trabajando iba a dar su vida. Él decía: 'Si algún día muero, moriré en mi ley'", señaló su hermana.

"Él quería renunciar a la Policía, porque donde lo mandaban es zona roja. Ya no quería estar ahí. Él estaba haciendo cursos de motociclista, pero ya no quería estar más en la zona, pedía que lo trasladaran a otro distrito", agregó.

Incluso, reiteraron el pedido de justicia por la muerte del suboficial de Segunda PNP, Juan Carlos Díaz Chapoñán. "Que se haga presente el ministro del Interior, queremos justicia. Que la muerte de mi hermano no se quede impune, que no suceda más muerte contra la delincuencia. Él murió luchando contra la delincuencia", finalizaron.

PUEDES VER: Policía muere tras balacera en el Callao: víctima recibió dos disparos durante enfrentamiento entre delincuentes

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Falso pasajero asesina a balazos a chofer de El Rápido en av. Universitaria en Los Olivos

Falso pasajero asesina a balazos a chofer de El Rápido en av. Universitaria en Los Olivos

LEER MÁS
Tragedia en Los Olivos: hallan muertos a padre, madre e hijos gemelos dentro de su casa

Tragedia en Los Olivos: hallan muertos a padre, madre e hijos gemelos dentro de su casa

LEER MÁS
Padres hallados muertos junto a sus hijos en Los Olivos fallecieron por impacto de bala, revela necropsia

Padres hallados muertos junto a sus hijos en Los Olivos fallecieron por impacto de bala, revela necropsia

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Sociedad

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota