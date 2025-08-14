Luego de más de dos décadas, la familia de Yachi encontró con vida a José Anuario Yachi Benites, quien desapareció cuando tenía apenas 12 años en un accidente de tránsito cerca del centro poblado de Chichira, en la región de Cajamarca. El joven, quien ahora tiene 33 años, fue encontrado en la remota selva alta de la región de Puno.

"Me he alejado muchos años de mi familia, pero ahora estoy alegre y contento porque están viniendo a recogerme. Estoy agradecido con la gente de Yanahuaya, que me han apoyado. Me habían dado por muerto. Estoy vivo, estoy bien. Por fin regresaré a mi pueblo", precisó el joven para el medio local Radio Marañón.

Pese a que José Anuario Yachi sintió que sus familiares lo habían dado por muerto, ellos precisaron para el medio local LaDecana que siempre mantuvieron las esperanzas de encontrarlo tras su desaparición en un accidente de tránsito en Cajamarca hace 21 años.

Foto: LaDecanaRadioJuliaca

Trascendió que el ahora joven de 33 años se reencontró con sus familiares, quienes lo llevaron de vuelta a su pueblo natal en un emotivo momento. De acuerdo con las declaraciones de su padre Mario Yachi y su cuñado Fernando Mirando, no sabían en dónde buscar tras su desaparición. "Sabíamos que estaba vivo en la selva, pero no sabíamos dónde exactamente", mencionaron sus familiares para el mencionado medio local.

¿Cómo fue el hallazgo y el cambio de vida del joven desaparecido?

El pasado 2003, José Anuario Yachi era apenas un niño que vivía con sus familiares en Chichira, cuando salió con dirección a Cajabamba a bordo de una combi junto con otros vecinos. Según los familiares del joven, ellos o presenciaron el accidente de tránsito, ya que se encontraban sembrando en sus campos de cultivo.

"Yo estaba sembrando, solo supe después que el carro se volteó", sostuvo el padre. Pese a ello, no se puso una denuncia policial, pues la familia solo se basaba en los comentarios de testigos. Además, carecían de recursos para movilizarse o mantenerse informada. A pesar de ello, los familiares siguieron rumores de que su hijo estaba vivo en la selva, viviendo alejado y sin contacto con su ciudad natal.

De acuerdo a las rondas campesinas que lo encontraron, el joven estaba deambulando con desesperación y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Por ello, sus familiares aseguraron que regularán su situación, pues el joven estaría sin DNI.

El reencuentro y regreso acompañado de su familia

La familia aseguró que no recibieron informes policiales que informaran sobre el paradero del joven y que fue gracias a las rondas campesinas que se pudo dar el hallazgo. Pese a su estado actual, José Anuario Yachi agradeció a quienes lo cuidaron durante su larga estadía de más de dos décadas.

No obstante, presentaron dificultades para el regreso y solicitaron con urgencia obtener recursos económicos y así volver a Cajamarca. "La familia necesita un apoyo de las autoridades y de la población para cubrir gastos de viaje y documentación para poder retornar a su tierra natal", solicitó la familia conformada por ocho hermanos que tiene a la agricultura como su principal fuente económica.

