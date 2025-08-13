HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Director del único colegio peruano en la isla Santa Rosa sobre tensiones limítrofes con Colombia: "Los verdaderos enemigos que enfrentamos son la pobreza"

El director de la institución, Marcos Hurtado, destaca la convivencia pacífica entre peruanos, colombianos y brasileños a pesar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Director del colegio en Santa Rosa declara que la institución busca el encuentro intercultural. Foto: Minedu.
Director del colegio en Santa Rosa declara que la institución busca el encuentro intercultural. Foto: Minedu.

La Institución Educativa N.º 601014, República del Perú, es la única escuela del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, exactamente al extremo nororiental del país, en la triple zona fronteriza con Colombia y Brasil. Alberga aproximadamente 540 estudiantes, entre el nivel primario y secundario; y alrededor de 130 en inicial.

Pese a las polémicas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, en los que cuestiona la soberanía de la isla, el director del colegio, Marcos Hurtado, conversó con La República para descartar los presuntos conflictos que existían entre nuestros compatriotas y los ciudadanos de las otras naciones. Declara que las actividades de intercambio académico y cultural con instituciones brasileñas y colombianas han logrado fortalecer la hermandad y el respeto intercultural.

Según el Minedu, el colegio ubicado en la isla Santa Rosa, o Chinería, alberga en sus aulas a estudiantes de Brasil y Colombia. Foto: Minedu

Según el Minedu, el colegio ubicado en la isla Santa Rosa, o Chinería, alberga en sus aulas a estudiantes de Brasil y Colombia. Foto: Minedu

PUEDES VER: Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

lr.pe

¿Qué opina de las declaraciones del presidente Colombiano sobre la soberanía de la isla Santa Rosa?

Me voy a reservar el comentario. Considero que existen las instancias y las autoridades pertinentes que van a ver el tema. Nosotros, en calidad de administración de una institución educativa, tenemos como principal y único objetivo el desarrollar de logros de aprendizaje, garantizando que nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con un lugar seguro para su formación integral. De este modo, buscamos formar ciudadanos responsables, críticos y con su espíritu de confraternidad y hermandad entro países vecinos.

¿Y los estudiantes qué opinan?

Durante todo este tiempo hemos mantenido excelentes relaciones. El mes pasado participamos en una actividad en la Universidad de Leticia, en Colombia, junto a estudiantes peruanos, colombianos y brasileños. En este encuentro, los estudiantes compartieron, analizaron y reflexionaron sobre la educación en cada uno de sus países, identificando aspectos favorables y experiencias exitosas que podrían replicarse en sus respectivas instituciones. Considero que los verdaderos enemigos que enfrentamos son la pobreza, la desigualdad y diversas dificultades. Desde nuestra institución, buscamos contrarrestarlos fortaleciendo y fomentando una cultura de paz y de hermandad.

¿Con cuántas aulas cuenta el colegio?

Contamos con 15 aulas y trabajamos en dos turnos: mañana y tarde. Actualmente, atendemos a aproximadamente 540 estudiantes de los niveles primaria y secundaria. También recibimos alumnos de comunidades vecinas como Minería y Gamboa, donde se habla la lengua originaria ticuna, e incluso algunos que llegan desde las ciudades fronterizas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

Y después de la polémica generada por Gustavo Petro, ¿la calidad educativa ha mejorado en la institución?

Actualmente, nuestros estudiantes se encuentran alegres y optimistas. Hemos recibido la dotación de 23 computadoras para el servicio de cómputo, con el fin de mejorar su nivel de competitividad y desarrollar sus capacidades. Estas máquinas cuentan con conexión a internet, lo que les permitirá desenvolverse en todo ámbito de formación académica. Hemos tenido la oportunidad de escuchar sus voces, quienes, como usted menciona, expresan su agradecimiento a nuestros gestores por hacer posible que hoy, en Santa Rosa, podamos dar este importante paso.

Alumnos de la Isla Santa Rosa reciben clases en colegio República del Perú. Foto: Minedu.

Alumnos de la Isla Santa Rosa reciben clases en colegio República del Perú. Foto: Minedu.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

¿Debido a la presencia de lenguas originarias, se tiene garantizado el acceso a la Educación Intercultural Bilingüe?

En este caso, nuestra institución es una escuela regular que atiende a estudiantes con diversas características. Lo que ocurre es que, para los padres de familia de estas comunidades, nuestra sede es la más cercana, por lo que optan por enviar aquí a sus hijos para que reciban formación académica, así como el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Es decir, ¿no hay un profesor que enseñe en la lengua originaria?

No, exactamente. No contamos con un profesor de lengua originaria porque los estudiantes que llegan al nivel secundario ya vienen con una formación previa. Esta institución no es estrictamente una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Si tuviera que enumerarlas, ¿cuáles serían algunas de las dificultades que todavía enfrenta la institución?

Como en toda institución, afrontamos retos en infraestructura, logística y ambientación. Nuestra población estudiantil está creciendo. Ahora, al convertirnos en distrito, contaremos con nuevos servicios e instituciones, lo que incrementará aún más la cantidad de alumnos. Necesitamos un comedor. Hemos realizado un trabajo técnico con representantes del gabinete del Ministerio de Educación, a quienes hemos expuesto nuestras inquietudes en torno a la necesidad de una residencia estudiantil y la ampliación de pabellones para mejorar la atención.

¿Qué le pediría a los candidatos presidenciales, incluso a las autoridades actuales, que no sea solamente acciones momentáneas o por la coyuntura, sino que permanezca la ayuda y pueda seguir mejorando la educación y calidad de estudiantes?

Nosotros, como servidores públicos, mantenemos una política de no promoción partidaria. Considero que, como peruanos, necesitamos la unificación de esfuerzos y compromisos para mejorar cada sector, para fortalecer al ciudadano de a pie y construir un mejor mañana para nuestros hijos e hijas, para nuestros niños, niñas y adolescentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Vía Expresa Sur generaría demoras en tránsito vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur generaría demoras en tránsito vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota