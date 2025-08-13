La Institución Educativa N.º 601014, República del Perú, es la única escuela del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, exactamente al extremo nororiental del país, en la triple zona fronteriza con Colombia y Brasil. Alberga aproximadamente 540 estudiantes, entre el nivel primario y secundario; y alrededor de 130 en inicial.

Pese a las polémicas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, en los que cuestiona la soberanía de la isla, el director del colegio, Marcos Hurtado, conversó con La República para descartar los presuntos conflictos que existían entre nuestros compatriotas y los ciudadanos de las otras naciones. Declara que las actividades de intercambio académico y cultural con instituciones brasileñas y colombianas han logrado fortalecer la hermandad y el respeto intercultural.

Según el Minedu, el colegio ubicado en la isla Santa Rosa, o Chinería, alberga en sus aulas a estudiantes de Brasil y Colombia. Foto: Minedu

¿Qué opina de las declaraciones del presidente Colombiano sobre la soberanía de la isla Santa Rosa?

Me voy a reservar el comentario. Considero que existen las instancias y las autoridades pertinentes que van a ver el tema. Nosotros, en calidad de administración de una institución educativa, tenemos como principal y único objetivo el desarrollar de logros de aprendizaje, garantizando que nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con un lugar seguro para su formación integral. De este modo, buscamos formar ciudadanos responsables, críticos y con su espíritu de confraternidad y hermandad entro países vecinos.

¿Y los estudiantes qué opinan?

Durante todo este tiempo hemos mantenido excelentes relaciones. El mes pasado participamos en una actividad en la Universidad de Leticia, en Colombia, junto a estudiantes peruanos, colombianos y brasileños. En este encuentro, los estudiantes compartieron, analizaron y reflexionaron sobre la educación en cada uno de sus países, identificando aspectos favorables y experiencias exitosas que podrían replicarse en sus respectivas instituciones. Considero que los verdaderos enemigos que enfrentamos son la pobreza, la desigualdad y diversas dificultades. Desde nuestra institución, buscamos contrarrestarlos fortaleciendo y fomentando una cultura de paz y de hermandad.

¿Con cuántas aulas cuenta el colegio?

Contamos con 15 aulas y trabajamos en dos turnos: mañana y tarde. Actualmente, atendemos a aproximadamente 540 estudiantes de los niveles primaria y secundaria. También recibimos alumnos de comunidades vecinas como Minería y Gamboa, donde se habla la lengua originaria ticuna, e incluso algunos que llegan desde las ciudades fronterizas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

Y después de la polémica generada por Gustavo Petro, ¿la calidad educativa ha mejorado en la institución?

Actualmente, nuestros estudiantes se encuentran alegres y optimistas. Hemos recibido la dotación de 23 computadoras para el servicio de cómputo, con el fin de mejorar su nivel de competitividad y desarrollar sus capacidades. Estas máquinas cuentan con conexión a internet, lo que les permitirá desenvolverse en todo ámbito de formación académica. Hemos tenido la oportunidad de escuchar sus voces, quienes, como usted menciona, expresan su agradecimiento a nuestros gestores por hacer posible que hoy, en Santa Rosa, podamos dar este importante paso.

Alumnos de la Isla Santa Rosa reciben clases en colegio República del Perú. Foto: Minedu.

¿Debido a la presencia de lenguas originarias, se tiene garantizado el acceso a la Educación Intercultural Bilingüe?

En este caso, nuestra institución es una escuela regular que atiende a estudiantes con diversas características. Lo que ocurre es que, para los padres de familia de estas comunidades, nuestra sede es la más cercana, por lo que optan por enviar aquí a sus hijos para que reciban formación académica, así como el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Es decir, ¿no hay un profesor que enseñe en la lengua originaria?

No, exactamente. No contamos con un profesor de lengua originaria porque los estudiantes que llegan al nivel secundario ya vienen con una formación previa. Esta institución no es estrictamente una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Si tuviera que enumerarlas, ¿cuáles serían algunas de las dificultades que todavía enfrenta la institución?

Como en toda institución, afrontamos retos en infraestructura, logística y ambientación. Nuestra población estudiantil está creciendo. Ahora, al convertirnos en distrito, contaremos con nuevos servicios e instituciones, lo que incrementará aún más la cantidad de alumnos. Necesitamos un comedor. Hemos realizado un trabajo técnico con representantes del gabinete del Ministerio de Educación, a quienes hemos expuesto nuestras inquietudes en torno a la necesidad de una residencia estudiantil y la ampliación de pabellones para mejorar la atención.

¿Qué le pediría a los candidatos presidenciales, incluso a las autoridades actuales, que no sea solamente acciones momentáneas o por la coyuntura, sino que permanezca la ayuda y pueda seguir mejorando la educación y calidad de estudiantes?

Nosotros, como servidores públicos, mantenemos una política de no promoción partidaria. Considero que, como peruanos, necesitamos la unificación de esfuerzos y compromisos para mejorar cada sector, para fortalecer al ciudadano de a pie y construir un mejor mañana para nuestros hijos e hijas, para nuestros niños, niñas y adolescentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.