HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

María Rojas, ministra de Transporte de Colombia, informó que sus compatriotas detenidos en Santa Rosa fueron contratados por una empresa para realizar estudios sobre la ampliación de un muelle en Leticia. 

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de Colombia, revela que colombianos detenidos en Santa Rosa no volvieron a Leticia.
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de Colombia, revela que colombianos detenidos en Santa Rosa no volvieron a Leticia. | Foto: Composición LR/El Expreso/X

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó que dos ciudadanos, un lanchero y un topógrafo, continúan bajo custodia en Isla Santa Rosa, Perú, luego de ser detenidos el 12 de agosto por la Policía Nacional de ese país. Según las autoridades, ambos realizaban mediciones topográficas sin autorización oficial en la zona, ubicada en plena triple frontera amazónica.

La ministra María Fernanda Rojas señaló que los trabajadores, contratados en el marco del proyecto de ampliación del muelle Victoria Regia de Leticia, hacían parte de un contrato del Instituto Nacional de Vías (Invías). El incidente se produce en medio de una serie de tensiones recientes entre Perú y Colombia por la jurisdicción en la isla.

María Rojas publicó más detalles sobre la situación de los colombianos en su cuenta de X. Foto: Mafe Rojas-X

María Rojas publicó más detalles sobre la situación de los colombianos en su cuenta de X. Foto: Mafe Rojas-X

PUEDES VER: PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

lr.pe

Detalles del incidente en Isla Santa Rosa

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el inspector de obra Juan Daniel Torrado y el topógrafo Carlos Sánchez, junto con el lanchero John Willington Ama, llegaron a Isla Santa Rosa para realizar estudios de batimetría. Torrado ya no se encuentra en Leticia, mientras que el topógrafo y el lanchero siguen retenidos.

Imágenes difundidas por 'TV Perú' muestran a agentes solicitando documentos a los trabajadores colombianos, quienes explicaron que el objetivo de su visita era recabar datos para la obra del muelle de Leticia, en construcción desde hace ocho años. Sin embargo, la Policía peruana señaló que no contaban con los permisos necesarios para trabajar en su territorio.

PUEDES VER: Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

lr.pe

La tensión en la frontera de Perú y Colombia

Abogados de la empresa constructora acudieron a la comisaría de Santa Rosa para afirmar que existía un convenio entre autoridades colombianas y peruanas que autorizaba la labor. Pese a ello, los detenidos no han sido liberados.

El caso se suma a otros hechos recientes que han incrementado la tensión territorial, como el sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre la isla, el intento de desembarco de policías de Colombia y la colocación de una bandera por el precandidato presidencial Daniel Quintero. Las autoridades peruanas calificaron estas acciones como provocaciones y recordaron que la convivencia pacífica en la zona depende del respeto a la soberanía de cada país.

Notas relacionadas
PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

LEER MÁS
Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

LEER MÁS
Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

Santa Rosa: militares y Marina de Guerra patrullan la localidad tras colocación de bandera de Colombia

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jóvenes en China pagan para ir a una oficina y simular que trabajan: “La dignidad de no sentirte inútil"

Jóvenes en China pagan para ir a una oficina y simular que trabajan: “La dignidad de no sentirte inútil"

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Mundo

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y detalles oficiales del TSE

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota