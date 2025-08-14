El pasado 1 de agosto se dio inicio a las celebraciones por el Aniversario de Arequipa con una ceremonia en la Plaza de Armas. | Foto: composición LR | Gerson Cardoso LR

El pasado 1 de agosto se dio inicio a las celebraciones por el Aniversario de Arequipa con una ceremonia en la Plaza de Armas. | Foto: composición LR | Gerson Cardoso LR

Desde este viernes 15 de agosto, Arequipa celebra sus 485 años de fundación con un amplio cronograma de actividades artísticas, gastronómicas y deportivas. Las autoridades han informado que se llevará a cabo el tradicional Paseo del Estandarte de la Ciudad, además de concursos, conciertos con artistas reconocidos y la emotiva serenata en la Plaza de Armas.

Asimismo, se llevarán a cabo desvíos y la Policía Nacional cerrará calles para garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto funcionamiento del evento. Además, se realizará el Corso de la Amistad 2025, el XLII Festival Internacional de Danzas Folklóricas y la Clausura del Campeonato Interdistrital de Fútbol, Vóley y Básquet Sub 20.