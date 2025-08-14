485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos
Las celebraciones del aniversario de Arequipa se desarrollarán desde este viernes 15 de agosto. Concursos, conciertos, festivales de danzas y el tradicional Corso de la Amistad se llevarán a cabo durante estos días.
Desde este viernes 15 de agosto, Arequipa celebra sus 485 años de fundación con un amplio cronograma de actividades artísticas, gastronómicas y deportivas. Las autoridades han informado que se llevará a cabo el tradicional Paseo del Estandarte de la Ciudad, además de concursos, conciertos con artistas reconocidos y la emotiva serenata en la Plaza de Armas.
Asimismo, se llevarán a cabo desvíos y la Policía Nacional cerrará calles para garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto funcionamiento del evento. Además, se realizará el Corso de la Amistad 2025, el XLII Festival Internacional de Danzas Folklóricas y la Clausura del Campeonato Interdistrital de Fútbol, Vóley y Básquet Sub 20.
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO
Corso de la Amistad 2025 por Aniversario de Arequipa
Este viernes 15 de agosto, se llevará a cabo el Corso de la Amistad, a partir de las 9.00 a.m. El recorrido iniciará en el óvalo Mariscal Castilla, continuará por la avenida Mariscal Castgilla, seguirá por la avenida Independencia y finalizará en la calle Estadio Sur, Recavarren y el pasaje Santa Rosa, a la altura del Estadio Melgar. Varios ciudadanos participarán con danzas folclóricas.
Actividades gastronómicas por el aniversario de Arequipa
Por la celebración del aniversario de Arequipa, el domingo 17 de agosto, se realizará el III Festival de la Sarza de Sencca en el Estadio Municipal de Sachaca. Asimismo, del 26 al 28 de julio, se llevará a cabo la XIII Festival Gastronómico 'Sabores de Arequipa' en la explanada del Palacio Metropolitana.
Aniversario de Arequipa: actividades deportivas
El 16 de agosto, se realizará la clausura del campeonato interdistrital sub-20 en el Estadio de Umacollo, mientras que el 23 y 24 de agosto, se llevará a cabo el ascenso al Misti y competencia internacional de sky running. Asimismo, del 24 al 25 de agosto, se realizará el II Campeonato Interciudades de vóley y básquet juvenil en el Coliseo Municipal.