Existen gaseosas tradicionales en el Perú que nos acompañan en las horas del almuerzo o la cena. Bebidas emblemáticas como Inka Kola, o incluso Kola Real, han refrescado nuestros paladares. Sin embargo, ninguna de estas bebidas peruanas fue la primera en obtener un prestigioso premio internacional.

Precisamente, y con motivo del aniversario de Arequipa, recordamos la Kola Escocesa como la primera gaseosa peruana en obtener un trofeo mundial: el International High Quality Trophy 2024 de Monde Selection. Con su característico color vino y sabor a tutifruti, esta bebida arequipeña despliega un encanto único.

¿Cuál es el origen de Kola Escocesa?

Los orígenes de Kola Escocesa se remontan a cuando el empresario don Armando Odiaga comercializaba fragancias y esencias para heladerías y panaderías en 1948. Con el tiempo, se asoció con Enrique Bottas, dueño de una empresa de agua mineral en Yura.

Luego, Odiaga adquirió la planta de Yura, que ya producía varias aguas minerales como Yura Ferruginosa, Agua Mineral Rivero y Austariz. Fue la esposa de Odiaga quien, reconociendo el potencial del agua, le sugirió crear una gaseosa, inspirándose en Fanta y en la bebida California. Así fue como, en 1950, y con motivo de las celebraciones del aniversario de Arequipa, se creó y lanzó Kola Escocesa. La gaseosa tuvo una gran acogida, por lo que se agotó rápidamente en las estanterías.

Kola Escocesa ganó el International High Quality Trophy 2024. Foto: Composición LR/ Instagram de Kola Escocesa

¿Qué otros premios ganó la Kola Escocesa?

Aparte del International High Quality Trophy 2024 de Monde Selection, Kola Escocesa ganó el Gold Award 2024 de Monde Selection, junto con Agua Fontainebleau, y el Superior Taste Award 2024, entregado por el International Taste Institute en Bruselas, Bélgica, certificando su excelencia en sabor, evaluado por chefs y sommeliers de renombre internacional.