HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Gastronomía

Ni Inka Cola ni Kola Real: esta es la primera gaseosa peruana, creada en el siglo XX, en ganar prestigioso premio internacional

Esta gaseosa peruana ha sido galardonada con el Gold Award 2024 y el Superior Taste Award 2024, reafirmando su calidad en competiciones internacionales.

Kola Escocesa es la primera gaseosa peruana en obtener un prestigioso premio internacional.
Kola Escocesa es la primera gaseosa peruana en obtener un prestigioso premio internacional. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Instagram de Kola Escocesa

Existen gaseosas tradicionales en el Perú que nos acompañan en las horas del almuerzo o la cena. Bebidas emblemáticas como Inka Kola, o incluso Kola Real, han refrescado nuestros paladares. Sin embargo, ninguna de estas bebidas peruanas fue la primera en obtener un prestigioso premio internacional.

Precisamente, y con motivo del aniversario de Arequipa, recordamos la Kola Escocesa como la primera gaseosa peruana en obtener un trofeo mundial: el International High Quality Trophy 2024 de Monde Selection. Con su característico color vino y sabor a tutifruti, esta bebida arequipeña despliega un encanto único.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

lr.pe

¿Cuál es el origen de Kola Escocesa?

Los orígenes de Kola Escocesa se remontan a cuando el empresario don Armando Odiaga comercializaba fragancias y esencias para heladerías y panaderías en 1948. Con el tiempo, se asoció con Enrique Bottas, dueño de una empresa de agua mineral en Yura.

Luego, Odiaga adquirió la planta de Yura, que ya producía varias aguas minerales como Yura Ferruginosa, Agua Mineral Rivero y Austariz. Fue la esposa de Odiaga quien, reconociendo el potencial del agua, le sugirió crear una gaseosa, inspirándose en Fanta y en la bebida California. Así fue como, en 1950, y con motivo de las celebraciones del aniversario de Arequipa, se creó y lanzó Kola Escocesa. La gaseosa tuvo una gran acogida, por lo que se agotó rápidamente en las estanterías.

Kola Escocesa ganó el International High Quality Trophy 2024. Foto: Composición LR/ Instagram de Kola Escocesa

Kola Escocesa ganó el International High Quality Trophy 2024. Foto: Composición LR/ Instagram de Kola Escocesa

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa: festival, concursos y cronograma de actividades por la fundación de la Ciudad Blanca

lr.pe

¿Qué otros premios ganó la Kola Escocesa?

Aparte del International High Quality Trophy 2024 de Monde Selection, Kola Escocesa ganó el Gold Award 2024 de Monde Selection, junto con Agua Fontainebleau, y el Superior Taste Award 2024, entregado por el International Taste Institute en Bruselas, Bélgica, certificando su excelencia en sabor, evaluado por chefs y sommeliers de renombre internacional.

Notas relacionadas
Feria de Arequipa 2025: gran pasacalle, comparsa y programación completa por aniversario de la Ciudad Blanca

Feria de Arequipa 2025: gran pasacalle, comparsa y programación completa por aniversario de la Ciudad Blanca

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tipos de vino según color, edad, grado de alcohol y otras características

Tipos de vino según color, edad, grado de alcohol y otras características

LEER MÁS
¿No sabes qué cocinar para el almuerzo? AQUÍ una lista de comidas peruanas y recetas

¿No sabes qué cocinar para el almuerzo? AQUÍ una lista de comidas peruanas y recetas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Gastronomía

¿Cómo preparar unos ricos camarones caseros? Estos son los mejores 'trucos' para conseguirlo

¿Cómo preparar unos ricos camarones caseros? Estos son los mejores 'trucos' para conseguirlo

Ni Medellín ni Buenos Aires: esta ciudad europea le ganó a Lima como el mejor destino gastronómico del mundo, según Tripadvisor

Este postre peruano figura entre las 50 mejores opciones congeladas del mundo, según Taste Atlas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota