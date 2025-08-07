HOY

Sociedad

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

El anunciado proyecto del GORE de Arequipa inició obras el último 4 de agosto y tendrá un plazo de siete meses para culminar la renovación de la carretera.

Renovación de la carretera de San Gregorio deberá estar lista en 7 meses.
Renovación de la carretera de San Gregorio deberá estar lista en 7 meses. | GORE Arequipa

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció el inicio del mejoramiento de la vía vecinal AR-548 que une las provincias de Castilla, La Unión y Condesuyos. La conexión de zonas andinas, con las playas de Camaná, se realizará en un tiempo menor al actual, ya que se mejorará la infraestructura de la carretera.

La obra denominada como "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la vía vecinal AR548, desde el centro poblado San Gregorio hasta la entrada del centro poblado Sahuani, distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná", tiene una inversión que ascienden los S/90 millones y será ejecutado por el Consorcio Vial Sur en un plazo de 220 calendarios.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa 2025: cuáles son las tres actividades emblemáticas que dan inicio al mes de la Ciudad Blanca

Carretera impulsará el sector turismo y comercial

La renovación de la carretera San Gregorio, en Arequipa, busca impulsar el sector turismo por medio de la conectividad de la vía central que unirá las principales zonas alto andinas con las costeras en un tiempo reducido.

Además, en el ámbito comercial, permitirá la transitabilidad de unidades de carga que comercializan productos agrícolas en la región. De acuerdo con los beneficios, la obra impactará favorablemente en los diferentes centros poblados, permitiendo una mejor integración territorial y facilitando el acceso a servicios básicos de los pobladores.

PUEDES VER: Corso de la Amistad 2025: fechas, inscripciones y recorrido oficial por el aniversario 485° de Arequipa

Obra deberá concluirse en 7 meses

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, señaló que la vía San Gregorio es prioritaria, por ello autorizó el inicio de la obra con la carpeta asfáltica este lunes 4 de agosto. Asimismo, este proyecto deberá ser culminado en un plazo de 7 meses, según el contrato con la concesionaria ganadora.

"Estamos comprometidos a trabajar unidos para garantizar el desarrollo de la provincia y de nuestra querida región", expresó Sánchez durante la inauguración del inicio del proyecto vial.

