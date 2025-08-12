HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Sociedad

Inauguran en Arequipa monumento para creador del libro Coquito: "Gracias por este homenaje en vida" dijo autor de 98 años

Se calcula que, desde 1955, más de 40 millones de niños aprendieron a leer con el famoso texto.


A la ceremonia asistieron niños de un colegio que lleva su nombre.
A la ceremonia asistieron niños de un colegio que lleva su nombre. | Fuente: Wilder Pari / La República.

En la memoria de Arequipa. La figura del educador Everardo Zapata Santillana, célebre creador del libro Coquito, quedó inmortalizada en un monumento en la ciudad de Arequipa. El autor de 98 años de edad participó de la develación de su estatua.

Con su casi centenaria existencia, el autor de Coquito ha perdido fuerza en sus pies y el mayor tiempo se moviliza en una silla de ruedas. Sin embargo su mente sigue lúcida, así como la sonrisa para agradecer los múltiples saludos que le llegaron este 12 de agosto.

lr.pe

"Gracias por haber recibido (el homenaje) en vida. Ya pronto quizá tenga que descansar. Me falta un año nomás para cumplir los 100", declaró el profesor, quien creó su texto de aprendizaje de lectura en 1955. Se calcula que, desde entonces, más de 40 millones de niños de Hispanoamérica aprendieron a leer gracias a Coquito.

El homenaje estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que ubicó el monumento en la alameda del Paseo de la Cultura. A la ceremonia acudieron autoridades y escolares, incluso alumnos de un colegio nombrado como el creador de Coquito.

Al pie del monumento también se grabaron la manos de Everardo Zapata Santillana, con las que creó su célebre libro hace siete décadas.

Varias generaciones aprendieron a leer con Coquito

Everardo Zapata Santillana nació un 15 agosto de 1926 en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Este viernes cumplirá 99 años, el mismo día que la ciudad de Arequipa celebra un nuevo aniversario.

Este 15 de agosto, Everardo Zapata cumplirá 99 años. Créditos: Wilder Pari / La República.<br><br>

Este 15 de agosto, Everardo Zapata cumplirá 99 años. Créditos: Wilder Pari / La República.

El educador recordó que estuvo en busca de un método eficaz para que los niños puedan aprender a leer. Para ello empleó el método global de palabras, que se apoya en imágenes para facilitar el aprendizaje.

"Ya no es difícil aprender a leer (…). Gracias a Coquito se ha logrado que cada año cerca de un millón de niños de Hispanoamérica pueda aprender a leer con facilidad", declaró.

Metodología de Coquito sigue vigente

La hija del autor, Ruth María Zapata Misad, señaló que la metodología de Coquito sigue vigente, a pesar que hayan nacido nuevos textos y que el Estado promueva su propio texto.

"Es un método hermoso, perfecto y sencillo, que parte de la palabra (…). Y tenemos la aceptación del mercado, pero del mercado de la familia, no tanto el mercado escolar. La población lo sigue utilizando, porque eso es lo que vemos", puntualizó Ruth María Zapata.

