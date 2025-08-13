Censos Nacionales 2025: El INEI reporta más de 2 millones de viviendas censadas en su primera semana

El Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se está realizando con total éxito, según indica el organizador, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Desde su inicio, el 4 de agosto, ya han visitado más de 2 millones de hogares en zonas urbanas y rurales.

El Censo Nacional busca llegar a más de 14 millones de viviendas hasta el 31 de octubre del presente año. El censo consta de un total de 67 preguntas, entre ellas, preguntas sobre la infraestructura del hogar, preguntas personales, identificación étnica, entre otras. Todas las preguntas son confidenciales y seguras.

Mas de 2 millones de casas ya fueron censada en todo el Perú

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, indica que un total de 2,145,680 hogares ya han sido censados, lo que demuestra que las personas están colaborando en este proceso. Además, menciona que el censo está siendo monitoreado en tiempo real a nivel nacional, lo que ofrece seguridad y garantiza la calidad.

Gaspar Morán también comenta sobre la gran labor de los censistas que están recorriendo todo el territorio peruano. El jefe del INEI señala que, para identificar al personal, están usando chaleco y gorro morado, una credencial con código QR y una tableta digital, herramienta que caracteriza este operativo estadístico 100% digital.

¿El INEI esta censando en la isla Santa Rosa?

El INEI tiene previsto visitar 506 viviendas en las zonas urbanas de la isla Santa Rosa, en Amazonas, y en el resto de las zonas rurales se espera el envío de más equipos de censistas en los próximos días. El censo se está realizando con normalidad, a pesar de los últimos acontecimientos.

Por otro lado, según indica el jefe del INEI, en el distrito de Santa Rosa, en la zona de Loreto, el caso es el mismo y esperan censar más de mil viviendas en el lugar.