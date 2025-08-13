HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Censos Nacionales 2025: El INEI reporta más de 2 millones de viviendas censadas en su primera semana

El Censo Nacional 2025 comenzó el 4 de agosto, y desde su inicio, los 30,000 censistas ya han visitado más de 2 millones de viviendas en todo el Perú.

El censo nacional inició el 4 de agosto del 2025.
El censo nacional inició el 4 de agosto del 2025. | Foto: Gob.pe

El Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se está realizando con total éxito, según indica el organizador, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Desde su inicio, el 4 de agosto, ya han visitado más de 2 millones de hogares en zonas urbanas y rurales.

El Censo Nacional busca llegar a más de 14 millones de viviendas hasta el 31 de octubre del presente año. El censo consta de un total de 67 preguntas, entre ellas, preguntas sobre la infraestructura del hogar, preguntas personales, identificación étnica, entre otras. Todas las preguntas son confidenciales y seguras.

PUEDES VER: Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

lr.pe

Mas de 2 millones de casas ya fueron censada en todo el Perú

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, indica que un total de 2,145,680 hogares ya han sido censados, lo que demuestra que las personas están colaborando en este proceso. Además, menciona que el censo está siendo monitoreado en tiempo real a nivel nacional, lo que ofrece seguridad y garantiza la calidad.

Gaspar Morán también comenta sobre la gran labor de los censistas que están recorriendo todo el territorio peruano. El jefe del INEI señala que, para identificar al personal, están usando chaleco y gorro morado, una credencial con código QR y una tableta digital, herramienta que caracteriza este operativo estadístico 100% digital.

PUEDES VER: Censos 2025 en Perú: esta es la información que no debes responder si un censista te pregunta, según el INEI

lr.pe

¿El INEI esta censando en la isla Santa Rosa?

El INEI tiene previsto visitar 506 viviendas en las zonas urbanas de la isla Santa Rosa, en Amazonas, y en el resto de las zonas rurales se espera el envío de más equipos de censistas en los próximos días. El censo se está realizando con normalidad, a pesar de los últimos acontecimientos.

Por otro lado, según indica el jefe del INEI, en el distrito de Santa Rosa, en la zona de Loreto, el caso es el mismo y esperan censar más de mil viviendas en el lugar.

Notas relacionadas
Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Autoridades originarias advierten que censos 2025 vulneran ley de datos personales

Autoridades originarias advierten que censos 2025 vulneran ley de datos personales

LEER MÁS
Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Sociedad

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota