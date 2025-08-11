Autoridades originarias advierten que censos 2025 vulneran ley de datos personales

Consideran que no existe claridad en qué harán con la información recopilada. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: difusión.

Consideran que no existe claridad en qué harán con la información recopilada. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: difusión.

El Censo Nacional 2025, que recién inició este 04 de agosto, comenzó a afrontar las primeras objeciones. Los cuestionamientos vinieron nada más y nada menos que de los representantes de las comunidades originarias.

José Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo de Autoridades Originarias dijo que están a favor del censo pero cree que las preguntas esconden otros propósitos, que a la larga lo que buscan es eliminar los programas sociales sin tener una realidad del fondo del país.

“No estamos de acuerdo que nos haga preguntas como, por ejemplo, si tenemos celular o televisor, o si trabajamos. Esos datos y otros que nos hacen identificables están prohibidos por la ley de protección de datos personales. Entonces por qué el Estado está violando su propia norma. Por qué el Estado está violando nuestros derechos”, precisó.

Por su parte, el dirigente Leopoldo Quispe dijo que en este momento no hay información precisa sobre qué es lo que hará el Estado con los resultados. Cree que la geolocalización de las viviendas tiene el objetivo de tenerlos como objetivos identificables en el futuro.

“Nosotros creemos que no hay un verdadero sinceramiento para lo que necesitan esa información. Quieren eliminar programas sociales y decir que la gente ya no es pobre sólo porque tiene un celular. Sin embargo, la realidad del fondo es que un equipo de comunicación ahora es necesario y eso no te hace rico ni revela que hayas salido de la pobreza. Ya tenemos sospechas. Parece que este estudio se está haciendo para las grandes corporaciones. La gente sobrevive con las justas, pero ese supuesto desarrollo es un espejismo”, dijo.

Gutiérrez dijo que buscará un diálogo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática para hacerles conocer sus objeciones para que los censadores del XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, no sean echados o rechazados en los pueblos del altiplano puneño.